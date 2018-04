Sok éve már, hogy Szentpéterváron a városalapító I. (Nagy) Péter híres szobra közelében földbe gyökerezett a lábam, amikor egy medve jött szembe velem. A megdöbbenésem azonban nagyobb volt a riadalmamnál, mert a mackó pórázon vezetve, jól nevelten cammogott a gazdája mellett, és ha őszinte akarok lenni, inkább csak egy bocs volt. Az erre az iparágra szakosodott helyi vállalkozó bennem is meglátta a kuncsaftot, és mellém érve felvetette, hogy némi rubelért cserébe nem szeretnék-e közös fotót egy „igazi orosz medvével”. A meglepetéstől a „köszönöm, nem”-et is alig tudtam elrebegni.

A medve Oroszország szimbóluma (lásd Misa mackót is, az olimpiatörténet legismertebb kabalafiguráját), és gyaníthatóan jó néhányan dolgoznak efféle szerep­körben az idegenforgalom feketeágazatában.

Ám minap a Masuk-KMV Pjatyigorszk–FK Angust Nazrany harmadosztályú labdarúgó-mérkőzésre kilátogató helybelieknek is elkerekedett a szemük attól, amit a kezdő sípszó előtt láttak.

A csapatok szépen felsorakoztak az oldalvonal közelében, és a pálya mellett a felezővonalhoz komótosan odabaktatott egy termetes barna medve.

Illedelmesen tartotta a lépést a gondozójával, póráz nem volt rajta, csak a száján egy vékony szíj, de ettől még a jutalomfalatot könnyedén bekapta.

A hírek szerint a Tyim névre hallgató bundás főállásban cirkuszi alkalmazott. Előbb megtapsoltatta a gyér számú publikumot, majd átvette a meccslabdát. És jött a földkerekség legbátrabb játékvezetője, aki hátulról, oldalról megközelítette a kétméteres medvét, majd egy hirtelen mozdulattal kikapta a mellső mancsai közül a labdát, hogy kezdődhessen a találkozó. Mi tagadás, ha a mackó nem így gondolta volna, akkor egyből szalajthattak volna a tartalék játékvezetőért…

A YouTube-ra is felkerült történet után híre ment, hogy mindez főpróba volt, mert a nyári világbajnokság nyitómérkőzésére, az Oroszország–Szaúd-Arábia találkozóra is Tyim hozná a labdát. Akadnak, akik szerint frappáns ötlet lenne, az állat­védők azonban rögtön tiltakozni kezdtek, és végül a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség is cáfolta, hogy bármilyen élő medve szerepet kapna a vb-nyitányon. Felix Brychnek, Cüneyt Çakirnak, Björn Kuipersnek és a többi játékvezetőnek alighanem nagy kő esett le a szívéről.

Mert lehet, hogy Tyimet nem korbáccsal kényszerítik arra, hogy betanulja és előadja a mutatványát, a székely népi bölcsességből most csak ezt a passzust citáljuk: a medve nem játék.