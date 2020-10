Az európai labdarúgókupákban tökéletesen beárazza a kiscsapatokat az, hogy a selejtezőben mindig a legkönnyebb ellenfelet szeretnék kifogni, ha viszont bejutnak a csoportkörbe, akkor a nagyok közül is a legnagyobbakat. Így aztán az idei BL-kiírásban a selejtező első körében a Ferencvárosban jobban örültek volna a máltai Florianának, mint a svéd Djurgardennek, a folytatásban az összesorsolást a skót Celtickel az egymeccses párharcban a glasgow-i utazással katasztrófaként foghattuk fel, majd a horvát Dinamo Zagreb elleni meccs előtt is lehettek rossz érzéseink, szívesebben vettük volna, ha az azeri Qarabag érkezik a Groupama Arénába. A zöld-fehérek azonban vették az akadályokat, a rájátszásban a norvég Moldét is legyűrték, a BL-csoportkör sorsolása előtt pedig a szurkolói lélektanban jött a 180 fokos fordulat.

Az első kalapól nehogy a Zenitet, a másodikból véletlenül se a Sahtar Donecket kapjuk (ez egyszerre nem valósulhatott volna meg, az orosz és az ukrán csapatok nem kerülhetnek egy csoportba), de ha lehet, ne is a Sevillát vagy a Portót, a kívánságlistákon a gigaklubok szerepeltek. Az óhajok valóra váltak, s a Barcelona és a Juventus nem csak ennek a kitételnek felel meg. Messi és Ronaldo személyében két olyan játékos érkezhet hozzánk, egy hatszoros és egy ötszörös aranylabdás, akik a labdarúgás egyetemes történetében is a legnagyobbak között vannak, és akiket leginkább csak a televíziós közvetítésekben láthatunk.

A harmadik kalapban levő Lazio szurkolói bizonyosan nem bánják, sőt, hogy az elsőből ők a Zenitet kapták – Ronaldo amúgy is megy Rómába a bajnokikon –,

a kiscsapatok és táboruk ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy a 32-ből a legjobb tizenhatba már úgysem jutnak tovább, és sokkal jobb szépen meghalni.

Ugyanaz ez, mint amikor a Magyar Kupában a kisvárosban vagy a nagyközségben ünnep, ha egy NB I.-es csapattal kerülnek össze, lehet malacot sütni, folyik a sör, és hát mégse a szomszéd falu verjen ki bennünket.

Így volt ez szeptember közepén Ráckevén is, amikor a kupában a megye II.-es csapathoz a Fradi érkezett a településre, nyert 6–1-re, a hazaiak parádés szépítő gólja után azonban a 86. percben mindenki úgy ünnepelt a pálya szélén, mintha ezzel a találattal szerezték volna meg a vezetést a zöld-fehérek ellen. Ami a ráckeveieknek volt a Ferencváros, az lesz most a fradistáknak a Barcelona és a Juventus – remélhetőleg a 6–1-s hazai vereségektől eltekintve.