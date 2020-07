Uralják a Milanról szóló hírek a futballal foglalkozó portálok címoldalait. A járványhelyzet előtt botladozó csapat ugyanis az újrakezdés óta szárnyakat kapott. A középmezőnyből indulva már a nemzetközi kupaindulásra hajt, mivel kilenc meccs óta veretlen az olasz bajnokságban.

Bátran kijelenthető, hogy a milánóiaké a legjobb formában lévő csapat Itáliában, az újrakezdés óta kilencedik bajnokijukon – két döntetlen mellett – hetedik alkalommal nyertek, legutóbb a Sassuolo otthonában a még mindig zseniális Zlatan Ibrahimovic duplájával. Ezzel a sikerükkel már az ötödik helyre léptek előre a tabellán.

Sokan Ibra jótékony hatásának tulajdonítják a csodával határos feltámadást. Mások inkább úgy vélik, hogy a pandémia idején végzett munka hozta meg a gyümölcsét. De a legtöbben mégis arra a következtetésre jutottak, hogy az edző, Stefano Pioli munkája érett be. Erre enged következtetni az is, hogy hirtelen lekerült a napirendről a sokak által már kész tényként kezelt hír, amely szerint jön a klubhoz vezetőedzőnek és sportigazgatónak Ralf Rangnick, aki elképesztően sikeres munkát végzett a Red Bull-birodalom felvirágoztatásában. A szerződést mégsem írták alá, helyette Pioli kapott hosszabb távra bizalmat. Ez a tény a magyar szurkolóknak azt is üzenheti, hogy a legnagyobb tehetségünk, Szoboszlai Dominik mégsem lesz a Milan támadó középpályása a közeljövőben.

Hogy ez volt-e a legjobb döntés az igazgatóság részéről, azt nyilván a jövő eredményei mutatják meg. Mindenesetre az elemzők néhány mozzanatra máris felhívták a figyelmet. Az egyik legfontosabb, hogy Pioli minden eddigi klubjánál elért egy hihetetlenül jó szériát, amit aztán a látványos összezuhanás és az elbocsátása követett. Intő jel, hogy ez történt vele a Laziónál, a Fiorentinánál és az Internazionalénál is.

Tanulságos amúgy, hogy mi is történt az európai futball egyik meghatározó klubjával az elmúlt évtizedekben.

Ugye emlékeznek még a Silvio Berlusconi pénzelte aranykorszakban egy bizonyos trióra, bizonyos Gullit, Rijkaard és Van Basten úrra. Nem lehetett nem rajongani azért a csapatért. Aztán vége lett a pénzes korszaknak, a klub pedig látványosan rossz edzőválasztásokkal, játékospolitikával és egy elavult, működésképtelen klubszerkezettel eltűnt a szuperklubok közül. Rangnick érkezésével új remény sejlett volna fel.

Persze ez mit sem von le a közelmúlt sikereiből. Kérdés, hogy hosszú távon jó döntés született-e. Mindenesetre reméljük, hogy Szoboszlai Dominikot illetően az lesz.