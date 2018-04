A vodkásüveg formája (vagy mérete, esetleg mindkettő) rejtőzhet a probléma gyökerénél. Ámbátor a címke is hibás lehet, annak színe, elhelyezése, netán a tapintása. Szorosan ott lohol a második helyen az energiaitalt – már nem – tartalmazó fémdoboz. Érdekes, hogy ebben abszolút fölény rajzolódik ki az immár a népszerű amerikai színész által hirdetett élvezeti cikk javára. Igaz, drágábban is mérhetik az életet (lásd még a Formula–1-es bikákat), de úgy tűnik, azon a tájon erre van igény, no meg pénz. A meglepetés erejével is hathatna a gumi óvszerek dobogós pozíciója, ha a biztonságos védekezés eszközét új elemként nem tolta volna le a képzeletbeli emelvényről a tízliteres befőttesüvegek sora. Hogy miért pont ez?

Hiba lenne elhanyagolni azt a tényt, hogy utóbbi tárgyakat illetően a tudatos elhelyezés tipikus esete állhat fenn. Ez persze nem is csoda akkor, ha tudjuk, milyen kiváló tárolási forma az elhanyagolt árok mélye, ahol „vígan” megfér egymás mellett a kutyatetem, a hipós doboz és a használaton kívülre került öblösüveg.

Autóban ülve, autóbuszon zötykölődve vagy teherautóból szemlélve kevésbé hívják fel magukra a figyelmet az említett, és – számos eldobott társukkal együtt – nem említett tárgyak. Kerékpáron vagy az út mentén futva azonban a látvány megdöbbentő erővel tolul a felfrissülésre vágyó szürke­állományba. Az etap nem több három kilométernél, így az oda-vissza hat kilométeres szakaszon kocogva könnyedén elkönyvelhető a tizenkét vodkásüveg, a tíz energiaitalos fémdoboz és a nyolc befőttesüveg, hogy csak a top hármat említsük. A két települést összekötő alsórendű utat szegélyező árok persze egyéb tükröt is tart a sík vidéki táj szépségei helyett holmi kacatokra fókuszáló műkedvelő futó számára.

Tudjuk, a szemétügyek megoldása nem zárul le azzal, ha begyűjtjük mindazt, ami az utak mentén hever. Azt kellene valahogy megértetni a felelőtlenül dobálózókkal, hogy az aszfaltcsík menti terület nem ürítési hely, ahol a felesleg végső nyugvóhelyre lel. Mielőtt azonban naiv módon kezdenénk azt hinni, hogy az iménti gondolatok bárkit is kesztyűhúzásra és nejlonzsák kézbevételére ösztönöznek, hozakodjunk elő a svéd példával!

A skandinávoknál divatba jött őrület lényege a futás közbeni szemétszedés.

Jelentem, az eddigi legnemesebb testmozgásként említett plogging tábora egy taggal bővült.

Az ennek örömére kinyitott vodkásüveget azonban kéretik a kukába becélozni.