Graeme Souness volt a sofőröm. Ő mondta, ha akarom az interjút, az csak úgy jöhet össze, ha a Liverpool edzőcentrumából vele megyek vissza az Anfield Roadra, és közben beszélgetünk. Nekem megfelelt, és jól is haladt a beszélgetés, amíg meg nem kérdeztem tőle, hogy szokta-e ellenőrizni a játékosait. Bólintott, hogy persze, gyakori a fizikai és élettani felmérés, ezek a nagyon hasznos adatok pompásan segítik a munkáját.

Csak néztem rá, nem értettem, mit beszél. Gondoltam, rosszul fogalmaztam meg a kérdést, ezért konkrétabban ismételtem meg: ellenőrzi-e olykor, hogy este tízkor otthon vannak-e, esetleg nem ittak-e többet a kelleténél, mert Magyarországon ez része az edző munkájának. Ekkor meg ő nézett rám megütközve, mondta is, hogy semmi értelme annak, amiről beszélek. Miért tenne ilyet? Tényleg nem érti.

A játékosai életéből annyi tartozik rá, hogy miként teljesítenek az edzéseken és a meccseken, a többi az ő dolguk.

A kilencvenes évek elején jártunk – ugyanabban a korban, de más világban. Néhány évvel később szintén belefutottam a késbe. Louis van Gaal a csúcson járt az Ajaxszal, én pedig kaptam tőle negyedórát. Jól ment ez az interjú is, amíg meg nem kérdeztem, hogyan motiválja a játékosait. Elkerekedett a szeme, és kérte, ismételjem meg, mert nem érti. Megtettem, de hiába, visszakérdezett: miért kellene motiválnom őket?

Próbáltam magyarázni, azért, hogy mindig győzni akarjanak, úgy menjenek ki a meccsre, hogy átharapják az ellenfél torkát is, ez nálunk az edzői munka egyik legfontosabb része; meg már nem is emlékszem, miket hordtam össze, ő pedig csak nézett rám, mintha a Marsról érkeztem volna. Aztán lezárta azzal, hogy egy profi labdarúgó mindig motivált, mert tudja, mikor kereshet sok pénzt, tisztában van vele, hogy ha nem ad bele mindent az edzéseken és a meccseken, akkor tízen várják, hogy a helyére léphessenek, ez könyörtelen harc a felszínen maradásért, neki ezzel semmi dolga.

Már megint: ugyanaz a kor, más világ.

Húsz évnél is több telt el azóta. Olvasom, Diósgyőrben komoly pénzbüntetéssel sújtotta a vezetés a játékosokat, a komoly motivációs gondok miatt még a szponzortól kapott kocsikat is le kellett adniuk, az egyik labdarúgó, aki a következő fordulóban is játszani fog, hiszen ki is játszhatna helyette, hitetlenkedve nyilatkozta, autóval ment edzésre, villamossal ment haza.

Szörnyű érzés lehetett.

Belegondolni is elképesztő, hogy mik vannak!