Folyamatosan emelkedik a doppingesetek száma. A minap nyilvánosságra hozott összesítés szerint 2018-ban 1640 esetben mutattak ki tiltott teljesítményfokozó szert a vizsgált sportolók szervezetében. Ezenkívül további háromszáz esetben sértették meg a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a WADA szabályait. A 2018-as adatokat annak fényében kell értelmezni, hogy 230 ezer vizsgálat során derült fény a szabályszegésre. Az elmúlt évek során nőtt a tiltott szereket használók száma. Az idei év valószínűleg visszaesést hoz ebben a tekintetben, de ez a versenysport koronavírus-járvány miatti visszaesésének lesz köszönhető.

A közvélekedés szerint a pénz jelenléte a sportban óhatatlanul együtt jár a dopping jelenlétével is.

Ez minden bizonnyal igaz, de az amatőrök sem zárkóznak el a doppingolástól, ha a túlzott teljesítménykényszer erőt vesz rajtuk.

Mindenesetre az tény, hogy a tiltott szerhez nyúlókat a pénz motiválja. Már csak azért is igaz ez, mert kifinomult, az ellenőrök szeme elől esetleg rejtve tartható doppingolásra csak annak van módja, akit profi háttércsapat segít. A minőségi doppingolás aligha olcsó mulatság, és a doppingdoktorok rezsióradíjára valót is meg kell keresnie a sportolónak. Nem kétséges, hogy az interneten is elérhető mindenféle szakanyag, ami az ismereteinek bővítésére nyitott sportoló számára eligazítást adhat a szerhasználattal kapcsolatban, de otthoni barkácsolással nem lehet versenyezni egy szakműhellyel.

A doppingérzékenynek tekintett sportágak nemzetközi szövetségei nagyon igyekeznek azon, hogy a széles körben elterjedt tiltottszer-használatot a múlt sötét árnyának mutassák be. Érthető, hiszen a támogatók nem szívesen keverednek botrányokkal átszőtt környezetbe. Ám azt nehéz megemészteni, hogy azokat az emberfelettinek tűnő teljesítményeket, amik például a kerékpározásban vagy az atlétikában a doppingkorszakban születtek, napjainkban rendre felülmúlják. Az ugrásszerűen fejlődő edzésmódszerek és a felgyorsult evolúció állhat a háttérben. De ennek kizárólagosságára azért nem vennénk mérget, mert a WADA statisztikái árulkodóak. És valószínűleg csak a jéghegy csúcsát láttatják. Nem valószínű, hogy a doppingolásban érdekeltek nem állnak elő újabb és újabb módszerekkel, egyre nehezebben kimutathatóvá téve a szerhasználatot.

Van azonban egy óriási nehézség, amit szerencsére máig sem sikerült megváltoztatni a sportban a doppingolással sem. Szer ide, szer oda: sikert csak kemény munka révén lehet elérni.