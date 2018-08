Hétkor ébresztő, de amúgy is kelnék az ágyból, mert a kutyuli már kaparja az ajtót. Hiába, a szükség nagy úr, és itt a negyediken igazán érződik minden, de leginkább az, aminek nem kellene. A szagavatót már rég megtartottuk, meg különben is, a mi kicsi cuki pofánk megérti, hogy a gazdinak is akadnak nehezebb napjai, sőt, jobbára nehéz éjszakái. Sebaj, menjünk, ha pedig az öleb jól végezte dolgát, jöhet újra a pihe-­puha ágyikó.

Délelőtt nincs edzés, háromig meg majd csak összekapom magam valahogy. Utána öttől hétig ott az edzés, a nap legkeményebb része, viszont nem ez az első alkalom – és talán nem is az utolsó –, hogy másnaposan tudom le a napi penzumot. A szombati meccs még odébb, akkorra majd úgyis belelendülök. Eddig legalábbis így volt…

Akadnak magukat sportolónak tartó fiatalok, akik életük igen aktívnak nevezhető szakaszát abban a tudatban élik le, hogy az a produkció, amit játékosként nyújtanak (esetünkben elsősorban csapatsportokat űzőkről van szó), nemcsak tíz-, de százezreket is megér az őket alkalmazó klubnak.

Ki a hibás? Az ifjú, akinek igényeire rábólint a vezető? Az elnök, aki elhiszi, hogy a fiatal valóban csak arra összpontosít, hogy az egylet, amelyhez elkötelezte magát, a lehető legjobban szerepeljen? Mert mi a tét? A dobogó, a kiesés elkerülése? Mi vonzza a nézőt a pálya szélére? Ha a valós teljesítmény tömegeket érdekel, akkor nincs baj. Ez lenne a jobb, a jó. De valóban így van-e? És mi áll az eredmény mögött? Mert, ugye, az eredménytelenség háttere sokadlagos…

A nagy langyosságban eltöltött tíz év után egy sérülés nem jön jókor.

Igaz, ez sosem jön jókor, most meg kiváltképp, 32 évesen csak nem kellene abbahagyni a sportolást! Mi több, ha már ennyi energiát belefektettem, jöhetne is ki valami a másik oldalon. Az eddig kapott pénzt feléltem, félre nem sikerült tennem, most meg itt a vég. Se szakma, se zsozsó, se semmi. Hogy jókat buliztunk? Ez nem is kérdés. Hogy nyertünk két aranyat? Tényleg jó csapatunk volt! De ez kinek hatja meg a lelkivilágát?

Fejben igencsak zavaros évtizedeket követően látszik már fény az alagút végén. Akadnak fiatalok (korábban is találtattak ilyenek, csak kevesebben), akik lehetőségei­ket felmérve úgy döntenek, lehet úgy is magas szinten (lásd még: NB I) sportolni, hogy mellette tanul, képezi magát az embernek fia (vagy éppen lánya).

Ébresztő, többiek! Tessenek nem kivárni, hogy a szükség legyen a nagy úr!