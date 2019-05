Tiger Woodsról írunk az alábbi hasábon. Igen, minden idők legnagyobb golfozójáról, aki április 14-én, 43 éves korában, Augustában megnyerte a Masters tornát, tizenegy évvel azok után, hogy legutóbbi nagy versenyén diadalmaskodott, és két évvel azt követően, hogy több barátja füle hallatára, megtörten kijelentette: „Kész vagyok, befejezem, nincs már bennem több.” De aki azt hiszi, hogy a továbbiakban méltatni akarnánk minden idők egyik legfelemelőbb visszatérését – nemcsak a golfban, hanem úgy általában a sport világában –, az téved. Nem, mert itt egy újabb bizonyíték arra, hogy a világ megérett a pusztulásra.

Tigert ugyanis beperelték. És ha elolvassák, hogy miért, akkor egyet kell érteniük velem, mert tényleg nagyon rossz irányban haladnak a dolgok. Egyelőre még csak az Egyesült Államokban, de erős a gyanúm, hogy precedensértékű perről van szó. Szóval, az történt még tavaly december 10-én, hogy Tiger jupiteri luxusbárjának egyik felszolgálója, bizonyos Nicholas Immesberger alaposan felöntött a garatra, és miután letette a munkát, beült az autójába, majd nekihajtott egy villanyoszlopnak, és szörnyethalt. A pincér vérében 254 ezreléknyi alkoholt mértek, ami háromszorosa a megengedett mennyiségnek Florida államban. (Jupiter egy óceánparti üdülőhely pár mérföldre Palm Beachtől.)

Szomorú történet, egy 24 éves fiatalember értelmetlen halála mindig megrendítő.

Az Immesberger család azonban az érthető megrendülésen túl elkezdett azon töprengeni, hogyan lehetne egy kis pénzt is kihozni a szomorú esetből. És rá is jöttek a megoldásra: beperelik Tigert és az éttermet vezető élettársát, Erica Hermant. Felfogadtak egy Spencer Kuvin nevű ügyvédet, aki öt hónap megfeszített munkával össze is állította a keresetet.

Ennek a lényege a következő: Tiger és barátnője tudtak arról, hogy Immesberger iszákos, ennek ellenére nem akadályozták meg, hogy december 10-én éjjel ittasan kocsiba üljön. Állítólag bizonyítékot is találtak arra, hogy a bár kamerájának videófelvételét megsemmisítették, nehogy kiderüljön, Immesberger már a pult mögött is szorgalmasan iszogatott. A pernek erősen lehúzásszaga van. Amerikában bármiért be lehet perelni az embert, azért is, ha az utcán az elvárhatónál pár másodperccel tovább legelteti a szemét egy csinos hölgyön, mert ez már zaklatás.

És biztosra vehetjük, Woods nem fogja megúszni néhány millió dollár alatt. Még úgy sem, hogy – és most kapaszkodjanak meg – egyelőre az sem biztos, hogy ő és barátnője a végzetes estén a mulatóban tartózkodtak volna!