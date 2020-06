Már azt is hihettük, hogy valami nagy gazemberség történt. A zuhanyhíradó május végén arról szólt, hogy Varga Dénes, a világ egyik legjobb – ha nem a legjobb – vízilabdázója súlyos keresztszalag-sérülést szenvedett, meg is kellett műteni, ám ezt senki sem erősítette meg.

A szövetség és Varga Dénes klubja, a Ferencváros elzárkózott a hír cáfolatától vagy megerősítésétől is, tág teret adva a találgatásoknak: vajon mi lappanghat a titok mögött?

Május 28-a óta már eltelt lassan két hét, akkor történt a baleset. Azóta ment a titkolózás, egészen hétfőig. Senki nem mondott – mint kiderült, felsőbb utasításra nem mondhatott – semmit, de kezdett nagy lenni a nyomás a sajtó részéről. Fogalmam sincs, ki és miből gondolhatja komolyan, hogy ma, az információk hihetetlenül gyors terjedésének a korában bármit is titokban lehet tartani, az is csak a sportággal jó kapcsolatokat ápoló újságírók korrektségének köszönhető, hogy hétfőig csak telefonálgattak, nem pedig írtak. Előbb-utóbb viszont tenniük kellett a dolgukat, és végül a szövetség és a klub is nyilatkozott. Illetve, dehogy! Közleményt adtak ki. Közleményt száraz tényekkel, kissé mellébeszélve. Az MVSZ ugyanis azt írja, a sérülés az egyik edzésnapon történt, ami igaz, de ezzel azt sejteti, hogy edzés közben érte a baleset a világklasszist. Pedig nem, már mindenki tudta, hogy a keret elment paintballozni, azaz éppen (divatos szóval élve) csapatépítés zajlott. A szövetség mindenkit megnyugtatott, hogy nincs veszélyben a játékos jövő évi olimpiai szereplése, a Fradi közleménye meg is írta, hogy várhatóan három-négy hónapot vesz igénybe a felépülése. Ugyanakkor azt is megtudhattuk, hogy a szövetség, a klub és maga Varga Dénes a továbbiakban a játékos teljes és maradéktalan felépülésére koncentrál, így nem kíván nyilatkozni a témában.

Varga Dénes mégis megtette. Az egyik szakportálnak elmondta, nem lenne dühös, ha valóban edzés vagy meccs közben sérül meg, nem is volt kedve paintballozni, azaz, mint mondta: „Egy teljesen felesleges és elkerülhető baleset történt egy számomra felesleges programon.”

A düh érthető, ám a kulcsszó a baleset. Érthetetlen, hogy mit kellett ezen ennyire titkolni. Az ok alighanem a düh, pedig semmi szégyellnivaló nem történt, ilyen, az edzőtáborok monotóniáját megtörő csapatépítő tréningek mindig is voltak, lesznek is, mi több, szükség is van rájuk. Éppen a titkolózás az, ami tévesen mást, valami rosszat sejtet, többet, mint hogy egy világklasszist utolért a balszerencséje.