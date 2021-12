Nem most volt, hogy a 2008-as Formula–1-es vb zárófutamát, a Brazil Nagydíjat Lewis Hamilton kezdte a pontverseny éllovasaként, 23 évesen, a McLaren pilótájaként, F1-es karrierje második esztendejében. Interlagosban aztán a célvonalon elsőként áthaladva a ferraris Felipe Massa érezhette magát világbajnoknak, a televíziós közvetítésekben mutatták az őt ünneplő édesapját is, ám közben a szakadó esőben Hamilton az utolsó kanyarban utolérte és megelőzte a száraz pályára való gumikon csúszkáló toyotás Timo Glockot, bejött az ötödik helyre, így szerezte meg első vb-címét. Ami már egy évvel korábban, újoncként is összejöhetett volna neki, de a wokingiaknál közte és az akkor még ott levő kétszeres világbajnok Fernando Alonso között roppant feszült volt a viszony, ami oda vezetett, hogy Kimi Räikkönen (Ferrari) az utolsó két futam megnyerésével eléjük került. Az F1-től most elköszönt finn 110 ponttal lett világbajnok, két egymással marakodó riválisa pedig egyaránt 109 pontig jutott.



Szóval, Lewis Hamilton Formula–1-es pályafutása első két esztendejében megjárta a poklot és a mennyet is, és vasárnap a 2021-es szezont lezáró Abu-dzabi Nagydíjon megint a rövidebbet húzta egy drámai végjátékban. Amikor az öt körrel a vége előtt falba álló Nicholas Latifi (Williams) autójának romjait eltakarították és a biztonsági autó elhagyta a pályát, már csak egy kör maradt hátra, de Hamilton használt, Max Verstappen friss gumikon volt; és a holland élt is az esélyével, megelőzte az addig vezető britet – akinek a baleset miatt elszállt a bő tíz másodperces előnye –, így az ő fejére került a korona.



A sokszor harsány, a Formula–1-be politikát keverő (lásd BLM-mozgalom), a nagyközönséget extravagáns öltözködésével időnként sokkoló Hamiltont lehet szeretni és nem szeretni, de afelől nem érdemes vitát nyitni, hogy szimpatikus vesztesként viselkedett; az autójából kiszállva, majd az első nyilatkozatában is rögtön gratulált Verstappennek. A Mercedes ugyan két óvást is benyújtott a zavaros végjátékban történtek kapcsán, ahogyan arra számítani lehetett, ezeket elutasították. Ha a végén nagy mázlija is volt, az egész évet nézve Max Verstappen abszolút megérdemelten szerezte meg az első vb-címét, és ez a Formula–1-nek is jobb, mintha a brit pilóta húzta volna be a nyolcadikat, sorrendben az ötödiket. Mert így máris alig várjuk, hogy kezdődjön a 2022-es szezon az új uralkodóval és immár egy Hamilton, George Russell párossal felálló Mercedessel.