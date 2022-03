Bár egy forduló, tehát egy meccs még hátra van, a mérleg máris megvonható. Nem csupán a számok nyelvén, azok ezúttal is egyértelműek, ám mögöttük mindig meghúzódik valami más, valami több, valami, amitől az egész emberivé válik.

A férfikosárlabda Bajnokok Ligájáról van szó, azon belül is a hivatalos nevén Falco-Volvo Alpok Autó Szombathelynek hívott magyar bajnok szerepléséről. A jövő héten még fogadja a litván Rytas Vilniust, ám az a meccs a továbbiakra nézve már nem oszt és nem szoroz majd, legalábbis a Falco szempontjából, ugyanis azzal, hogy kedden kikapott Tenerifén, már eldőlt a sorsa: nem juthat tovább. Fogalmazhatunk úgy is, hogy Tenerifén is kikapott, hiszen a korábbi négy csoportmérkőzésének a végén is vesztesen hagyta el a pályát, azaz a Rytas ellen már csak az a tét, hogy hátha mégsem nyeretlenül búcsúzik a sorozattól.

Ezek a számok, amelyek lehetnének lehangolóak is, ám cseppet sem azok. A Bajnokok Ligájában ez már a második csoportkör volt, nevezzük középdöntőnek, a meccsek a nyolc közé jutásért zajlottak, illetve zajlanak még a jövő héten, és bizony magyar csapat a BL fennállása óta még sohasem jutott el ilyen messzire. Az első csoportkör mindig a végállomást jelentette, többnyire simán, nem sok vizet zavarva, ám a szombathelyiek ezúttal az élen végeztek ott, megelőzve olyan magasan jegyzett csapatokat, mint az olasz Benetton Treviso vagy a görög AEK Athén. Nem túlzás, hogy a jelenlegi kiírásban a magyar bajnok történelmet írt ezzel a sikerrel.

Az más kérdés, hogy a folytatás már nem sikerült ennyire eredményesen, márpedig a sportban az eredmény számít, minden más mellébeszélés. Csakhogy nem nyerhet mindenki, mindig akadnak vesztesek, és léteznek erőviszonyok is, amelyeket igazságtalanság figyelmen kívül hagyni. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy férfi klubcsapataink jó másfél évtizede még csak meg sem mérették magukat a nemzetközi porondon, annyira kilátástalannak ítélték azt, most viszont a bajnok olyan csapatokkal játszott az ötből háromszor roppant szoros meccset – Tenerifén például hosszabbításban kapott ki –, amelyeknél a költségvetése átlagosan hétszer kisebb.

És még valami. A Falco szereplésének köszönhetően a következő idényben még egy magyar csapat nevezhet a BL-be, ami azt jelenti, hogy eggyel több együttesünk lehet része Európa vérkeringésének a sportágban, aminek a jelentősége szakmailag és anyagilag sem elhanyagolható.

Ezek is tények, és többet árulnak el a valóságról, mint a puszta számok.