A történet lassan már egy- hetes, de érdemes még mindig nem túllépni rajta. Vasárnap délután a Sopron Basket női kosárlabdacsapata történelmet írt azzal, hogy első magyar csapatként megnyerte az Euroligát. Az 1959-ben indult sorozatot az évtizedek során sokféleképpen hívták, ám a lényeg nem változott: ez az, ami a futballban vagy a kézilabdában a Bajnokok Ligája, Európában a legrangosabb nemzetközi kupa a klubok számára, a négyes döntő az elit elitje, ennél feljebb nincsen.

A Sopron ötödször, sorozatban negyedszer jutott el ebbe a Final Fourba, és három negyedik hely, valamint egy ezüstérem után ülhetett fel Európa trónjára. Azt most ne taglaljuk, hogy mekkora bravúr a négyes sorozat, az aranyérem Isztambulban, több mint tízezer fanatikus török szurkoló előtt a soproniénál háromszor nagyobb költségvetésű Fenerbahce magabiztos legyőzése, mert megtettük ezt közvetlenül a siker után. Elég hozzá egyetlen szó: fantasztikus.

Őszintén szólva a női kosárlabda ritkán kerül reflektorfénybe, mondhatni, érdemei ellenére is alulértékelt a közvélemény szemében.

Egy kollégám vasárnap este egy sportkocsma közönségének feltette a kérdést: ki a Sopron Basket edzője? Rajta kívül senki sem tudta. Pedig egy hihetetlenül alázatos, már 40 éves kora előtt komoly felkészültségűnek mondható fiatalemberről van szó, aki hatalmas munkát végezve hódította el a csapattal az Euroligát. Valahol vicc, hogy a FIBA már a Final Four előtt kiosztotta az Év edzője címet, ha megvárta volna a döntőt, egész biztosan nem az amúgy remek Roberto Iníguez, hanem Gáspár Dávid veheti át a serleget.

Vagy említhetjük Fegyverneky Zsófiát. A soproniak 37 esztendős csapatkapitánya páratlan sportember, a finálé a 248. meccse volt az Euroligában, a mentalitásával, a munkamoráljával ideális példakép, olyan, mint a kézilabdában Görbicz Anita volt, csak éppen az ismertsége nem ugyanaz. De sorolhatnánk más neveket is a csapatból, a klubból, sőt, a női kosárlabda egészéből, akik bátran odaállíthatóak a legnépszerűbb, legel­ismertebb magyar sportolók mellé.

A Sopron sikere most valamit talán megmozdított. A klub honlapján a győzelmet bejelentő posztot csütörtök estig 149 915-en látták, 7669 like-ot kapott, a csapat ünnepléséről készített videó pedig 232 ezer megtekintésnél járt. A csapat, és vele a magyar női kosárlabda most a jelek szerint eljutott olyanokhoz is, akik eddig nemigen figyeltek rá, és belőlük is kiváltotta az elismerést. Tegyük hozzá: megérdemelten.