Újabb fejezettel bővült az erdélyi csapatok kontra FTC hidegháború a magyar jégkorongban. Múlt hét szerdán a Fradi–Gyergyó bajnoki mérkőzésre az FTC biztonsági szolgálata érvényes belépője dacára nem engedte be Reisz Áront. A nevezett magyar állampolgár – mondjuk így – nem mezei drukker, hanem a Csíkszereda jelenlegi, az FTC korábbi játékosa. Az esetről – gyanítjuk, nem a puszta véletlen folytán – felvétel is készült.

Eszerint a Fradi Security egyik embere elkérte a hokis személyi igazolványát, s mivel azon születési helyként Csíkszereda szerepel, megtagadta a jégkorongozó bejutását, hiába rendelkezett az interneten vásárolt érvényes jeggyel.

Történt mindez 2022-ben, tizenkét évvel azután, hogy az Orbán-kormány a magyar állampolgársághoz jutás jogát kiterjesztette a határon túli magyarokra. S abban a sportágban, amely már évekkel ezelőtt lerombolta a trianoni határokat a maga területén, közös bajnokságot szervezett az erdélyi csapatokkal.

Ne szépítsük, az eset botrányos. Akkor is, ha jogilag persze lehet csűrni, csavarni. Egy sportesemény a házigazda magánrendezvényének tekinthető, ezért az adott klub meghatározhatja, kit milyen feltételekkel enged be. Az FTC történetesen úgy határozott, hogy az erdélyi születésű látogatókat – rendelkezzenek bár magyar állampolgársággal – csak a vendégszektorba vásárolt jeggyel hajlandó bebocsátani. Valószínűleg szakemberek is elvitatkoznának azon, hogy ez az eljárás jogszerű-e, de hogy megcsúfolása a magyar jégkorong, sőt a magyar kormány évtizedes törekvéseinek, az nyilvánvaló.

Persze nem elszigetelt esetről van szó. A szálak az előző idény puskaporos hangulatú, FTC–Csíkszereda szereposztású döntőjéig vezetnek vissza, sőt annál is messzebb. Rögtön az első, kinti meccsen egy kemény ütközés után Salló Alpár, a helyiek játékosa súlyos sérülést szenvedett – csak a múlt héten tért vissza –, ami után elszabadultak az indulatok.

Az idény végeztével a zöld-fehéreknél az is felmerült, hogy kiszállnak a közös bajnokságból, végül maradtak, de a konfliktust nem sikerült feloldani. Az egészben az a legszörnyűbb, ahogy az érintettek reagáltak a frissen történtekre. Az FTC és a Magyar Jégkorong-szövetség is sajnálkozó, de összességében semmitmondó közleményt adott ki, végső soron azt üzenve, minden úgy jó, ahogy van. A Fradit amúgy, ahogy szerte a Kárpát-medencében, Csíkszeredában is szeretik. Mármint a futballistákat és a kézilabdázókat. Csak a hokisokat nem. Mindkét fél tett érte, hogy így legyen. A megoldást is közösen kellene kimunkálni. Ideje lenne hozzálátni.