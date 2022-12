Szegény Lionel Messi és Cristiano Ronaldo viszi a hátán az egész show-t. Jó, még Kylian Mbappé és Neymar olykor megközelíti őket, de csak megközelíti, más ennyire sem kerül a két nagyhoz látótávolságon belülre. Ők ketten határoznak meg mindent, a vélt vagy valós tetteik, sőt gondolataik uralják a médiát, amely szemlátomást kínlódik is derekasan.

Kettőjükkel ugyanis mindent el lehet adni, a többiekkel legfeljebb percekig tartható fenn az érdeklődés, az sem komoly, így aztán kénytelen-kelletlen Ronaldo és Messi rezdüléseit lesik, minden meccs róluk szól, olykor az is, amelyen nem játszanak, de valaha pályán voltak valamelyik fél ellenében, és ez roppant szomorú. Elsősorban azért, mert olyan hajmeresztő történetek is szárny­ra kelhetnek, mint hogy az ötszörös aranylabdás portugál elhagyja a válogatottat, mert összeveszett Fernando Santos szövetségi kapitánnyal, aki csak csereként számított rá a nyolcaddöntőben, és vélhetően így lesz ma a Marokkó elleni negyeddöntőben is.

Méltatlan helyzet, hiszen a Nem zörög a haraszt kezdetű kétes igazságértékű mondásra hivatkozva ez már rajta ragad még akkor is, ha minden érintett cáfolja, hiszen manapság a tények csupán keveseket izgatnak. Nem a józan ész diadalmenete a mi korszakunk, amely pedig megsúgná, hogy Cristiano Ronaldo az utóbbi tizenöt évben felépített brandjét saját maga rombolná le a puszta földig egy ilyen elhamarkodott döntéssel, amivel eurómilliárdokat veszítene, szenvedélyes honfitársai pedig egyenesen hazaárulóként kezelnék.

Lionel Messiről nehezebb ilyen botrányokat kitalálni, merőben más egyéniség, de ő sem tud még csuklani sem egyet anélkül, hogy abból a világháló ne vonjon le valamilyen következtetést, legyen az bármekkora marhaság. És mindez azért, mert még csak nem is sejlik a horizonton senki sem, aki ennek a két gigásznak a helyére léphetne. A katari világbajnokságon kiválóan szervezett csapatokat látunk, bennük természetesen nagyszerű futballistákkal, csillogó korszakos egyéniségek felbukkanását nem várhatjuk ettől a tornától, ez már biztosra vehető.

Ez pedig szomorú, hiszen

Cristiano Ronaldo 37, Lionel Messi 35 éves, őket is koptatja a kor és annak az emberpróbáló másfél évtizednek a terhelése, amelyben hétről hétre többször elkápráztattak minket.

Négy év múlva aligha látjuk őket a világbajnokságon, és ma nagyon úgy tűnik, nélkülük minden más, kevésbé érdekes lesz. Közel a nap, amikor még presztízsveszteség nélkül visszavonulhatnak, az pedig nem az ő bűnük, hogy óriási űr ígérkezik mögöttük.