Ez nem totó, és még csak nem is valamilyen nyakatekert számmisztika. A nép­szerű szerencsejáték, a Ferencváros mezén virító divatos márkanév, a Tippmix sem jön szóba. Tíz: a szám hallatán Bíró Blanka legszívesebben kimenekülne a világból. A Fradi női kézilabdacsapatának kapusa tíz hónapot hagyott ki, többek között a novemberi kézilabda-Európa-bajnokságot is. A klasszis kapus szűk egy évre kidőlt, napról napra járt rehabilitációs foglalkozásokra, és saját állítása szerint inkább emlékeztetett egyéni sportolóra, mint az egyik legnépszerűbb hazai csapatsportág egyik legnépszerűbb csapatának kapitányára.

Bíró Blanka a poklok poklát járta meg, amikor a szakadék mélyén vergődött, talán még az is átfutott az agyán, hogy nem bajlódik a visszatéréssel, és befejezi azt, amihez a legjobban ért. Soha többé nem áll kézilabdakapuba. Többek között Elek Gábor, a Ferencváros-tábor, Golovin Vlagyimir és a kapus párja, a korábbi Fradi-kedvenc, Böde Dániel örömére Bíró nem így döntött. Vállalta a harcot, a küzdelmet, és újra ott topog, spárgázik, vetődik a Ferencváros kapujában. Szerdán a Győr játékosai a saját bőrükön is tapasztalták, hogy Bíró Blanka visszatért. Az NB I „előre­hozott aranyrangadóján” harminc perc alatt tizenegy védést mutatott be, több mint ötvenszázalékos hatékonysággal védett, azaz minden második, kapujára tartó labdát hárította.

Ilyen ihletett formában „szökőévente” egyszer véd kapus.

Tíz hónap kényszerszünet után ez több mint kárpótlás Bíró Blankának. A Ferencváros és a válogatott vezéregyénisége hamisítatlanul visszatért, a Fradi-­tábornak ez éppoly megnyugvást, nyugalmat, önbizalmat ad, mint a novemberi Eb-n leszerepelt válogatott szövetségi kapitányának, Golovin Vlagyi­mirnak és az elmúlt két Bajnokok Ligája-csoportmeccsét egyaránt elveszítő, a szezon előtt grandiózus terveket dédelgető Ferencváros edzőjének, Elek Gábornak.

A válogatott immár visszavonhatatlanul visszakapott egy kulcsembert, és az FTC is klasszis kapust tudhat a magáénak. Olyasvalakit, aki tíz hónapot küzdött a visszatéréséért, majd amikor a legjobban kellett, önmagát eksztázisba hajszolva kivédte a győri világklasszisok szemét. Tíz hónap után tizenegy védéssel jelentkezett az aranyrangadón.

Tizenegy. Erre a számra biztosan emlékezni fog Bíró Blanka. Épp itt volt az ideje annak, hogy a tízet valami elfedje, a háttérbe szorítsa. A legjobban maga az illetékes, az újjászületett Bíró Blanka tudja ezt.