Nincsenek irigylésre méltó helyzetben a labdarúgó NB I-ben a fővárosi csapatok. A Vasasnak már annyi, az angyalföldi drukkerek azon töprenghetnek, jövőre mi lesz velük a másod­osztályban. A Honvédnak kilenccel több pontja van, utolsó előtti a tabellán, de az előtte három pont fórban levő újpestiek is remeghetnek. S csak azért nem három patinás fővárosi klub foglalja el az utolsó három helyet, mert a Fehérvár beékelődik az Újpest és a Honvéd közé.

De ég a ház a listavezető Ferencvárosnál is, amely szombaton Pakson kikapott 3–2-re, így a legutóbbi tíz meccsének a mérlege így néz ki: egy győzelem, négy döntetlen, öt vereség. Az öt zakóban benne van a Leverkusen elleni két vereség is az Európa-liga nyolcaddöntőjében. Ezek is keserű pirulák, mert ha a csapatnak el kellett köszönnie a nemzetközi porondtól, esett volna ki inkább a Juventus vagy a Manchester United ellen, és nem a színtelen, szagtalan németek elleni második reménytelen 0–2 után kellett volna hazaporoszkálnia 50 ezer szurkolónak a Puskás Arénából.

Kétségkívül az is nagy siker, hogy a zöld-fehérek a legjobb 16-ig eljutottak, Sztanyiszlav Csercseszov azonban nem lihegte túl. Amikor a csoportelsőséget ünnepelte a csapat, sietett megjegyezni, hogy másnap 10.30-kor már edzés lesz. De előtte, amikor a 2. fordulóban 1–0-ra nyertek Monacóban, azt is elintézte annyival, hogy fontos három pontot szereztek, az egy héttel korábbi, Trabzonspor elleni 3–2-re pedig akkor azt mondta, hogy neki az már történelem, nem is gondol rá.

Az M4 Sport kamerája előtt mindig németül, többnyire tőmondatokban dörmögő Csercseszov a nagy győzelmektől sem száll el, de a vereségek sem rázzák meg különösebben.

Még az is lehet, hogy Moszkvában baráti körben egy fél vodka mellett sem törne ki belőle a szenvedély a meccsek után.

Mostanában a vesztett meccsekből jut ki neki, amiben nyilván benne van Aissa Laidouni eladása és kulcsemberek kidőlése, de így is meglepő a Fradi vesszőfutása. „Nem jelent nyomást, hogy fordulók óta nem nyertünk, ilyen a foci” – értékelt lakonikusan a mester (akit a Fradi éppen a hét végén erősített meg a posztján) a paksi vereség után, és őt megismerve a szavain már nem is lepődünk meg. A szurkolóknál azonban kezd elszakadni a cérna, már nem gödörről, hanem szakadékról beszélnek, és azok közül, akik Csercseszovot novemberben még a vállukon vitték volna végig az Üllői úton, jó néhányan már „daszvidányját” kiabálnak.

Mert ilyen is a foci.