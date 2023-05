Mondhatnánk, hogy remek időszakát éli a nagy múltú Vasas, a piros-kékeknek három egymást követő hétvégére is jutott egy-egy szép siker. Kezdődött azzal, hogy a férfivízilabdázók az Eurokupa döntőjének visszavágóján a Komjádi uszodában 2500 néző előtt 15–7-re verték az olasz Savonát, s 23–15-ös összesítéssel hódították el a második számú európai kupát. A két BEK-trófeát is őrző klub nemzetközi porondon a 21 évvel ezelőtti KEK-győzelme után lett újra kupagyőztes.

A következő hét végén a női röplabdázók ünnepelhettek, a bajnoki döntő harmadik meccsén a Folyondár utcában 1000 néző előtt 3:0-ra győztek a Békéscsaba ellen, 3–0-s összesítéssel nyerték meg a finálét, megvédve a bajnoki címüket. Múlt szombaton a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban 500 néző látta, hogy az NB I/B 28. fordulójában az angyalföldiek 29–23-ra legyőzik a DVSC U19-es csapatát, s egy körrel a vége előtt bebiztosítják az első helyüket a tabellán, vagyis a visszajutásukat az élvonalban. A Vasas női kézilabdacsapata 15-szörös magyar bajnok, 1982-ben BEK-győztes volt, s négyszer játszott a legrangosabb európai kupasorozat fináléjában; legutóbb 1994-ben, a Bajnokok Ligája első kiírásában. Azok az idők azonban már elmúltak, a csapat 2009-ben az NB I-ből is kiesett, csak 2017-ben jutott vissza, s azóta ingázik az első és a második vonal között a saját nevelésű és fiatal magyar játékosaira alapozva.

Szóval, a maguk lehetőségük szintjén itt van ez a három remek eredmény az említett együttesektől, a Vasas-tábor azonban most mégis gyászban van. Mert a múlt hét végén matematikailag is megpecsételődött a futballcsapat sorsa az NB I-ben, és ez is hazai pályán történt. A ZTE elleni 1–1-et az Illovszky-stadionban 1376 néző látta, de ők is tudták, a tabellán tökutolsóként menthetetlen a gárda helyzete, hiszen három fordulóval a zárás előtt nyolc pont volt a hátránya a még bennmaradó helyen levő tizedikhez képest. A Vasas FC-nek azután, hogy legutóbb 2018-ban kiesett az élvonalból, négy évet kellett várnia a visszajutásra, de most még nehezebb időszak következhet.

A hét végén arról jöttek a hírek, hogy távozhatnak a tulajdonosok, velük a szponzorok is.

Az anyaklubnak, a Vasas SC-nek nincs anyagi forrása a csapat működtetésére, és ez a helyzet beláthatatlan következményekkel járna. Felülírva az elmúlt hetek összes sikerét.