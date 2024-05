Hányszor, de hányszor lehetett hallani az elmúlt években, hogy a német futball haldoklik. Mondták ezt mind gyakrabban, miután a 2022-es katari világbajnokságon – 2018 után újra – már a csoportkörben kiesett a Nationalelf. Aztán 2023-ban még nagyobb meggyőződéssel beszéltek sokan a német futball soha nem látott, mély válságáról, mivel a válogatott gyakorlatilag fűtől-fától (Belgiumtól, Kolumbiától, Lengyelországtól, Japántól, Törökországtól, Ausztriától) kikapott abban az évben. Kevesebb mint egy évvel a hazai rendezésű, idén nyári Európa-bajnokság előtt le is váltották Hans-Dieter Flicket a csapat éléről. Ő volt a legelső német szövetségi kapitány, aki nem önszántából távozott a posztról.

„Bohócsapkát húztak a németek” – ilyen és ehhez hasonló vélemények terjedtek a magyar médiában is, néhol ennél durvább megfogalmazásokban. Ehhez képest 2024 tavaszán azt látjuk, hogy a Dortmund a PSG ellen kettős győzelemmel bejutott a BL-döntőbe, a Bayern München karnyújtásnyira volt ugyanettől a Real Madrid elleni elődöntőben, a Bayer Leverkusen pedig az AS Roma idegenbeli 2-0-s legyőzése után az Európa-ligában döntőesélyes (a csütörtöki visszavágót lapzárta után rendezték). E három klubra, no meg a BL-döntős Real kulcsfiguráira (Toni Kroos, Antonio Rüdiger) épülhet az Eb-n a német válogatott, amelyet a márciusi válogatott meccseken Julian Nagelsmann szövetségi kapitány végre egységbe kovácsolt: Franciaország és Hollandia legyőzésével vélhetően rátalált a helyes útra.

Lehet szeretni vagy nem szeretni a német futballt, de Magyarországról nézve egyvalamit fontos lenne észben tartani.

Az elmúlt harminc évben 34 magyar futballista összesen 2480 meccsen léphetett pályára a Bundesligában.

Ebben, az 1994-től napjainkig tartó időszakban a többi topligában a következőképpen alakulnak ugyanezek a számok: Premier League 11/403, Serie A 13/225, La Liga 5/121. Tehát a német élvonalban több mint háromszor annyi meccs jutott a magyaroknak, mint a többi három nagy ligában együttvéve. Gyakorlatilag a Bundesligából élünk, Marco Rossi jelenlegi magyar válogatottjának alapemberei is (Gulácsi Péter, Willi Orbán, Sallai Roland, Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Szalai Attila) mindnyájan kötődnek a német futballhoz. Legalább ezért illene a kellő tiszteletet megadni neki.

Meg azért is, mert ha mi ülünk fel a magas lóra, megüthetjük magunkat. Például június 19-én, amikor a Németország–Magyarország Eb-csoportmeccset rendezik Stuttgartban.