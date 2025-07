Most Szoboszlait divat leszólni

Az volt a csúcs, amikor valaki azt írta, be akarta adni. Mármint Szoboszlai Dominik, az AC Milan ellen, amikor kiegyenlített. Pazar lövés volt, csak a vak nem látta, hogy felnézett, majd tudatosan egy igen laza mozdulattal küldte a labdát a bal felső sarokba, szegény kapus repült a levegőben, de esélye sem volt a védésre. Erre az egyik kommentelő azt találta megjegyezni, hogy kár elájulni tőle, csak lecsúszott, és a véletlen tette ezt a gólt ennyire látványossá.

És ez csak egy volt a sok lekicsinylő, a Liverpool magyar sztárját lebecsülő vélemény közül, a többség amúgy azt taglalta, hogy Szoboszlai úgyis kimarad a kezdőből, hiszen a klubja egymás után szerződteti a remek futballistákat, különösen Florian Wirtz érkezése pecsételheti meg a sorsát. És én ezt nem tudom megfejteni: miért okoz bárkinek is örömöt, hogy sikeres honfitársat pocskondiázhat? Ez egyébként egyáltalán nem új jelenség. Amikor például Dávid Kornél 1999-ben az NBA-be, azon belül pedig a Chicago Bullshoz szerződött, még nem volt nálunk internet és így kommentelés sem, de újságcikkek sora fintorgott a hírre. Azt fejtegették, hogy a magyar kosaras minek megy oda, csak megéghet, óriási lebőgés lesz a vége, és egyetlen percet sem fog játszani – 109 meccs lett belőle három NBA-klubban.

Más. Kassai Viktor nagyszerűen vezette 2011-ben a Bajnokok Ligája döntőjét, az egész világ elismerte a teljesítményét. A Wembley-ben az újabb fénykorát élő Barcelona 3–1-re legyőzte a Manchester Unitedet, és a katalánok dicsőítése mellett a tudósításokban jutott néhány jó szó Kassai Viktorra is, az UEFA ellenőre pedig magas osztályzatot adott neki. Egyetlen országban írtak róla fitymálóan, természetesen a saját hazájában. Valaki kitalálta, hogy a United góljánál Wayne Rooney másfél milliméterrel lesen vette át a labdát, és címlapon is megjelent, hogy Kassai óriási hibát követett el, és persze a kommentelők jó része is leszedte róla a keresztvizet.

És ezek a példák sajnos még hosszan sorolhatóak. Most Szoboszlai Dominik a legnagyobb magyar sportoló sztár,

a beteg lélek abban találhat kielégülést és vigaszt a saját nyomorára, hogy ő belé törli bele a cipőjét.

Ha a futballistában van némi bölcsesség, nem is olvassa ezeket, ami pedig a tartaléksorba kerülését illeti, a menedzsere elmondta, Szoboszlai Dominik kiskamasz kora óta folyamatosan versenyben harcolt meg a helyéért, hozzászokott ehhez, nem kell félteni, így lesz ez most is. Világos, de kérdés, a billentyűhuszár is érti-e, miről van szó.