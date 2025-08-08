augusztus 8., péntek

Az FTC a saját szerencséjének a kovácsa: közel a BL-főtábla?

Címkék#jegyzet#Bajnokok Ligája#FTC#Ferencváros

Olyan csapatok jelenthetnek akadályt a magyar bajnoknak, amelyeknél tavaly jobban szerepelt.

Koczó Dávid
Játékosok a Ferencváros edzésén Budapesten, az FTC–MVM Sportközpontban 2025. július 29-én

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

Harminc éve sikerült először, az FTC a belga Anderlecht elleni bravúrral jutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Más világ volt még akkor, a tizenhat csapatos elitsorozat még tényleg a bajnokok terepe volt, az 1995-ös Fradi pedig a BL-főtáblán is tett azért, hogy máig nosztalgiával gondoljanak vissza rá a hazai futballszurkolók. 2020 a Ferencváros második sikeres Bajnokok Ligája-selejtezősorozatának éve: ekkor a svéd (Djurgarden), a skót (Celtic), a horvát (Dinamo Zagreb) és a norvég (Molde) legyőzése kellett ehhez, azaz minimum két bravúr, de a skandináv csapatok elleni kiesés esetén sem beszélhettünk volna kínos búcsúról.

Robbie Keane, FTC
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 2. fordulójában játszott Ferencvárosi TC–Noah visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. július 30-án
Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás:  MTI

Idén eddig az örmény bajnokot (Noah) gyűrte le az FTC, a bolgár Ludogorec és vélhetően az azeri Qarabag kiejtése pedig már BL-főtáblát érne. Nem tűnik félelmetes névsornak, bár a közelmúltban a Ludogorec és a Qarabag is tört borsot a fradisták orra alá. Tavaly viszont már a Ferencváros számított a legerősebbnek a trióból: míg a bolgár és az azeri csapat csont nélkül kiesett az Európa-liga alapszakaszának végén, az FTC az El-óriástabella felső felében zárva jutott el az egyenes kieséses szakaszba. Ebből kiindulva kijelenthető: most először nem lenne bravúr, ha a Ferencváros a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhetne.

A sorsolásnak mindig eleme bizonyos mértékű szerencsefaktor is, ám azt igazságtalanság lenne állítani, hogy a viszonylagosan könnyebben teljesíthető feladatsor, a nagy BL-főtáblás esély a Fradi ölébe pottyant volna.

A zöld-fehérek az elmúlt idényekben kemény munkával, sorozatos kupaőszökkel, majd az elmúlt három idényben már a kupatavasz elérésével hozták magukat évadról évadra kedvezőbb kiemelési helyzetbe, azaz ebben az esetben igaz a mondás: az FTC a saját szerencséjének a kovácsa.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője viszont nem szeret a sorsolásról, pláne kedvező párosításokról beszélni, a mérlegelés nem is az ő feladata. Másik csapatot úgyse választhat ellenfélnek, a győzelmet pedig bárki ellen nagyon akarja. A Ludogorec elleni idegenbeli döntetlen után sem jó kiindulópozícióról beszélt, hanem bosszankodott, hogy elmaradt a szerinte kiérdemelt győzelem, de nem a szerencse, hanem a megfelelő helyzetkihasználás hiányában találta meg az okot. Ha pedig a vezetésével a Ferencváros idén eljut a Bajnokok Ligája immár harminchat csapatos alapszakaszába, Robbie Keane-t akkor sem fogja izgatni, ha esetleg az UEFA hivatalos honlapja ellövi az angol nyelven elcsépelt „írek szerencséje” kifejezést is.

 

