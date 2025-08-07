A rutin és a tapasztalat még mindig kapós a modern fociban

A magyar válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi érdekes nyilatkozatot adott az olasz Fiorentina nem hivatalos szurkolói rádiójának, a FirenzeViolának. Mint ismert, a Paksi FC az ukrán Polisszja Zsitomirral játszik ma este a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában, s továbbjutása esetén a Fiorentina ellen harcolhatja ki a főtáblára kerülést.

Böde Dániel, a Paks (k) játékosa a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában játszott Paksi FC - CFR Cluj mérkőzésen Pakson, a Fehérvári úti stadionban 2025. július 10-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Rossi szerint a mai modern foci a fizikumról és a sebességről szól, de az erősebb bajnokságból érkező firenzei együttesnek mégsem szabad alábecsülnie a tolnai csapatot. Ha összejön a párosítás, akkor Bognár György vezette paksiak lesznek a fittebbek, hiszen addigra már jó ideje fog tartani a magyar bajnokság.

Rossi kiemelte az előző idény gólkirályát, a lassan 39 éves Böde Dánielt, aki még mindig képes lehet egy meccs hajrájában a kapuba találni.

A döntő pillanatokban a rutin aranyat ér, s ki más tudná ezt jobban, mint egy olasz klubcsapat. Talán ezért sem meglepő, hogy a firenzeiek egyéves szerződést írtak alá a 39 éves Edin Dzekóval, aki a legutóbbi szezonjában a Fenerbahçében 21 gólt szerzett 36 mérkőzésen, és a Török Szuperligában második legjobb góllövő lett az argentin Mauro Icardi mögött.