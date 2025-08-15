Úszónk új világcsúcsa már nem csak a pénzről szólhatott

Könnyű pénznek indult, világcsúcs lett belőle. Így is nézhetjük azt, ami úszóinkkal történt az elmúlt héten a Csengtuban megrendezett Világjátékokon (a nem olimpiai sportágak olimpiáján, a világ egyik legnagyobb multisport eseményén). A magyar úszók közül Senánszky Petra és Szabó Szebasztián is megnyújtotta ázsiai tartózkodását, hiszen néhány nappal korábban még Szingapúrban ugrottak vízbe a hagyományos világbajnokságon, majd átköltöztek Kínába, ahol a Világjátékokon már az uszonyos és búvárúszó-válogatottat erősítették.

Senánszky Petra a női 50 méteres gyorsúszás középdöntőjében a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. augusztus 2-án

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Kettejük útja ellentétes: Senánszky eredendően az uszonyos úszás világklasszisa, ebből a sportágból indulva verekedte be magát az úszóválogatottba is, Szabó viszont Európa-bajnok úszóként állt be 2022-ben uszonyos úszónak az akkor az egyesült államokbeli Birminghamben megrendezett Világjátékokra.

Szabó Szebasztián három éve ezt vélhetően nem csupán jókedvéből tette egy versenyek szempontjából rendkívül sűrű nyáron. Júniusban Budapesten rendezték az úszó-vb-t, majd augusztusban Rómában az Eb-t – a kettő között az úszóedzéseket felváltó tengerentúli verseny finoman fogalmazva sem illett a képbe. És nem Szabó volt az egyedüli válogatott úszó, aki akkor úgy döntött, hogy nem hagyja ki a Világjátékokat, hanem többek között Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn és Ugrai Panna is így tettek.

Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya ki is fejezte rosszallását, nem leplezve, hogy a sportolókat feltehetően a pénz motiválhatta, háttérbe szorítva az úszó Eb-t. A Világjátékokon elért eredmények után ugyanis állami támogatás jár, hasonlóképpen az olimpiához. Jó, nem ugyanannyi, de a konkurencia sem ugyanolyan erős: az olimpiai aranyért 55 millió forint, a Világjátékok-győzelemért 17,5 millió igényelhető.