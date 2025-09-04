szeptember 4., csütörtök

Jegyzet

3 órája

Unjuk-e már Szoboszlait?

Az eddigieket is felülmúló médiaőrület övezi Szoboszlai Dominik Arsenalnak rúgott bombagólját.

Novák Miklós
Unjuk-e már Szoboszlait?

Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool–Arsenal-mérkőzésen Liverpoolban, 2025. augusztus 31-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Adam Vaughan

X. Y. felrobbantotta az internetet – szokás írni, hogyha valaki olyat mond, olyan történik vele, ami a teljes olvasóközönséget lázba hozza ma már természetszerűleg az online, illetve a közösségi médiában. Szoboszlai Dominikkel éppen ez történt az elmúlt napokban. Láttuk a gólját, meghallgattuk/elolvastuk a nyilatkozatát, liverpooli edzője, Arne Slot értékelését – téved, aki azt gondolja, 2025-ben ezzel kimerítettük a témát. Se szeri, se száma az újabb és újabb véleményeknek, összehasonlító elemzéseknek, Szoboszlai nevével e napokban nemcsak a futballhíreket, hanem a parlagfű-allergia elleni szérumot is el lehetne adni.

EZE, Eberechi; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik, a Liverpool (b) és Eberechi Eze, az Arsenal játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool–Arsenal-mérkőzésen Liverpoolban, 2025. augusztus 31-én. A Liverpool Szoboszlai szabadrúgásból szerzett góljával 1–0-ra győzött 
Fotó: Adam Vaughan / Forrás: MTI/EPA

Jól van ez így? Ha Angliában valamennyi, egykor játékosként csodált szakértő – csak néhány név: Steven Gerrard, Alax Shearer, valamint a Szoboszlaival makacsul és gyakran alaptalanul kritikus Jamie Carragher – szükségét érzi, hogy az Arsenalnak rúgott bombagólja után közkinccsé tegye az álláspontját róla, sőt még a spanyol hírügynökség is őt méltatja, akkor nekünk, magyaroknak nincs okunk a fanyalgásra.

Csak egy friss példa magunk megnyugtatására. Novak Djokovics közép-európai idő szerint szerdára virradóra négy szettben legyőzte az amerikai Taylor Fritzet, és bejutott az elődöntőbe a US Openen. Ez természetesen a világ minden pontján hír, az ismert médiumok akár két külön cikket is szentelnek a 38 éves klasszis újabb sikerének. Nem úgy Szerbiában! A szerb sajtó fuldoklik Djokovicsban, de hát ez így természetes.

Mondanám, éppen Szoboszlai Dominik érdekében a magyar sajtó visszafoghatná magát, de ez is piac, ki kell elégíteni a keresletet, aki pedig nem száll be a hírversenybe, az menthetetlenül lemarad. Válogatottunk vezéregyénisége pedig érezhetően megtanulta kezelni a hatalmas médiafelhajtást, nem kell félteni attól, hogy összeroppan e teher alatt.

Ha van gond ezen őrülettel, akkor inkább azt mondanám: kár, hogy nekünk csak egy Szoboszlaink van. Véletlenül sem lebecsülve akár a válogatottban szereplő társait, mindenekelőtt Sallai Rolandot, Kerkez Milost, Willi Orbánt, korábban Gulácsi Pétert, egyikük sem az a kaliber, mint Szoboszlai. Más sportágakban pedig fölösleges is kutakodni, más-más okból, de az egy éve még ünnepelt, nemzetközi szinten is elismert Milák Kristóf és Valter Attila kihullott a köztudatból, Fucsovics Márton nem tud vissza-, Marozsán Fábián pedig oda felkapaszkodni.

Jöjjön hát az újabb és újabb Szoboszlai-őrület! Ha kérhetnénk, mindjárt a következő napokban, a magyar válogatott vb-selejtezőinek apropóján.

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
