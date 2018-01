Armie Hammer: Nincs rosszabb annál, ha magas az ember!

Íme, a hírességek sem mindig elégedettek a külsejükkel. Olykor a tudásukkal sem...

A közösségi háló ikerpárjának dupla szerepében figyelt fel rá világ, és Az UNCLE embere tette világsztárrá. Mégis elégedetlen, legalábbis a mozgásával.

„Nincs rosszabb annál, ha magas az ember. Rettentő rossz táncos vagyok, és ha táncolni kell, akkor mindenki észreveszi, milyen bénán csinálom. Nem tudok elbújni.”

De legújabb filmjében, az Észak-Olaszországban játszódó, érzelmes, nosztalgikus Szólíts a neveden-ben (Call Me By Your Name, hazai bemutató: február 8.) mégis táncol. És a forgatás közben mégis nagyon jól érezte magát.

Az öthetes munka során a stáb összezárva élt egy kis lombardiai városban, Cremában, és mindenki, aki ott volt, azt mondja, az élmény más embert csinált belőle – írja az ICPress. És ezt valószínűleg nemcsak azért mondják, mert a filmet azóta számtalan díjjal és egyöntetű kritikai elismeréssel fogadták, és Hammer neve még mint lehetséges idei Oscar-várományos is felmerült.

„Féltem ettől a filmtől. De csodás és tanulságos volt a forgatás, és nagyon szeretnék még dolgozni ezekkel az emberekkel. Eddig azt hittem, egy rendező csupán megmondja, milyen arcot vágjak, és melyik jelre álljak. Most meg találkoztam eggyel, akit érdekel, hogy mit gondolok, vagy mit érzek, tanulságos.”

Borítókép: ICPress