Brit énekes uralta a lemezpiacot tavaly

Lenyomta Eminemet és Taylor Swiftet is.

Ed Sheeran brit énekes adta el a legtöbb albumot világszerte 2017-ban, megelőzve az előző évi listavezető Drake-et és Taylor Swift amerikai énekesnőt – közölte hétfőn a Nemzetközi Hangfelvétel-ipari Szövetség (IFPI).

A 27 éves Ed Sheeran Divide című harmadik albumával és Shape of You, Castle on the Hill, Galway Girl és Perfect című kislemezével érte el sikereit.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A 2017 márciusában megjelent Divide a világ 36 piacán lett többszörös platinalemez, a Shape of You a legnagyobb számban eladott kislemez lett a világon 2017-ban és 32 piacon lett többszörös platinalemez az IFPI adatai szerint.

Tavaly először fordult elő, hogy a legtöbb példányszámban eladott album és kislemez ugyanazon előadóé volt – hívta fel a figyelmet a szövetség.

A 2016. évi listavezető, a kanadai hiphopsztár, Drake More Life című albumának köszönhetően a második lett a tavalyi eladási listán, az Apple Musicon ez lett a 24 óra alatt legtöbbet hallgatott album tavaly, és a Spotify-on is rekordot ért el megjelenése első napján.

Taylor Swift Reputation című hatodik albumának köszönhetően került az eladási listák harmadik helyére annak ellenére, hogy az album csak 2017 novemberében jelent meg.

A rekordlista további helyezettjei: Kendrick Lamar, Eminem, Bruno Mars, a The Weeknd, az Imagine Dragons, a Linkin Park és a The Chainsmokers.

Borítókép: Mairo Cinquetti / NurPhoto / AFP