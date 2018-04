Donald Trump hazugnak nevezte az FBI volt igazgatóját

Donald Trump amerikai elnök vasárnap egy sor Twitter-bejegyzésben élesen támadta és hazugnak nevezte James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt igazgatója emlékiratait.

Donald Trump vasárnap úgy fogalmazott, hogy a könyvnek rossz kritikákat kapott, és leszögezte, hogy „nagy kérdéseket” vet fel. Szerinte még mindig nincs válasz Comey kötetének nagy kérdéseire: például arra, hogy „miért hozott nyilvánosságra titkosított információkat (börtön érte), miért hazudott a kongresszusnak (börtön érte), miért utasította vissza a Demokrata Országos Bizottság, hogy átadja a szervert az FBI-nak” – írta mikroblog-bejegyzésében az elnök, utalva arra a szerverre, amelyen a volt külügyminiszter és a demokraták elnökjelöltje, Hillary Clinton elektronikus levelezéseinek egy része volt található. Trump kétszer is azt sugalmazta, hogy James Comey megérdemli a börtönt.

The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress (jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018