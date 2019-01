Ezek lehetnek az előző év legrosszabb filmjei

A díj jelöltjeit és győzteseit online szavazással állapítják meg. Az Arany Málna-díjat odaítélő rajongói közönségnek mintegy ezer tagja van 24 országból. A tagok online regisztrálnak és 40 dolláros (11 ezer forint) tagsági díjat fizetnek.

Az Arany Málna-díjat 1980-ban alapították azzal a céllal, hogy az előző év legrosszabb filmjeit és alakításait „jutalmazzák”. A győztesek aranyfestékkel lefújt málnaszemet ábrázoló szobrot kapnak trófeaként az évente megrendezett ceremónián, amelyet mindig az Oscar-gála előestéjére időzítenek, vagyis idén február 23-án lesz.

A Holmes és Watson hat jelölést is begyűjtött, a főszereplők, Will Ferrell és John C. Reilly alakítását is díjra érdemesnek tartották, mivel „az irodalom egyik legkedveltebb párosát tették nevetségessé játékukkal”.

„2018 teli volt katasztrófákkal, melyek szinte bibliai méreteket öltöttek, erre jött még az év mozis termése” – írta a díj alapítója, John Wilson.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is kapott két jelölést. Saját magát alakította Dinesh D’Souza filmjében, a Death of a Nationban, valamint Michael Moore művében, a Fahrenheit 11/9-ban, mindkét szereplést Arany Málnára jelölték. Trump 1989-ben már kapott citromdíjat, akkor a Szellemképtelenség című krimivígjátékban tűnt fel.

Melania Trump és tanácsadója, Kellyanne Conway szintén szerepel a Fahrenheit 11/9-ben, a legrosszabb női mellékszereplő díjára javasolták őket.

A John Gotti New York-i maffiafőnökről szóló film, amelyre tavaly nyáron mindössze 4,3 millió dollár (1,2 milliárd forint) értékben váltottak jegyet a nézők, jelölést kapott a legrosszabb film, forgatókönyv, színész, sőt Travolta és felesége, Kelly Preston játéka miatt a legrosszabb páros Arany Málnájára is.

Borítókép: John C. Reilly (jobbra) és Will Ferrell, a Holmes és Watson című film főszereplői