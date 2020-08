Hatodszor gyűlnek össze a Beatles-rajongók a fővárosban

Az Országos Beatles Találkozó az idén 50 éves Let it Be című lemeznek dedikált koncertblokkal indul.

Immár hatodik alkalommal rendezik meg az Országos Beatles Találkozót. Az augusztus 9-i esemény az óbudai Kobuci Kertben lesz, a házigazda, a Bits Beatles-emlékzenekar az idén 50 éves Let it Be című lemeznek dedikált koncertblokkal indítja a fesztivált. A színpadi kerekasztal-beszélgetés idei témája az 1970-es év és a Beatles szétválása, illetve a tagok további karrierje. A fesztivál vendége a fiatal King Cat Rythm együttes, amely korai rocknroll és skiffle zenéjével felidézi a Beatles indulását – közölték a szervezők. Mint írták, zajlik egy nagyszabású nyereményjáték, amely során egy eredeti Höfner Beatles basszusgitár is gazdára talál a rendezvény szakmai szponzora, a világhírű Höfner Guitars felajánlásával. Borítókép: Paul McCartney egy 2016-os fellépésen