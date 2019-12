27 előadónak ad komoly lökést a Hangfoglaló Program (videó)

Minden eddiginél erősebb mezőnyből választotta ki a zsűri azt a 25 zenekart és 2 elektronikus zenei előadót, akik egy évig élvezhetik a Hangfoglaló induló előadókat támogató programjának előnyeit.

Megújult formában, de változatlan célokkal folytatódik az NKA Hangfoglaló Program Kollégiumának induló előadókat támogató pályázata. A pályázó előadók előszűrése, majd élő meghallgatása után 2020-ban 25 zenekarnak 2 millió forintos, idén újdonságként két elektronikus előadónak 1,5 millió forintos támogatást ítélt a Kollégium.

A meghallgatások helyszínén, a Dürer Kertben az oklevelek átadásával zárult a pályázat, ahol kiderült, idén kivételesen erős mezőnyből választották ki a legígéretesebb produkciókat.

Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló Program vezetője szerint a pályázati kiíráson kifejezetten a zenészek és szakmai szereplők javaslatai alapján változtattak, így reményei szerint ismét sikeres évadot zár a program. „Az induló előadókat az élő meghallgatás előtt hatvan zeneipari szakember véleményezte, ettől a változtatástól még jobbá vált az idei merítés.” A program vezetője azt is hozzátette beszédében, hogy „az NKA ezzel a pályázattal több, pályája elején járó zenésznek komoly lehetőséget ad, ezzel azonban már nekik kell élniük.”

Ki merem jelenteni, hogy eddigi négy éves tapasztalatom alapján ez volt az eddigi legjobb hangulatú, a zenekarok szempontjából pedig legszínvonalasabb meghallgatás. A legjobban az a momentum támasztja alá mindezt, amikor több társam is azt mondta a zsűrizés vége felé közeledve, hogy ugye most már nem jön jó zenekar? Mert akkor még ennél is többet kellett volna agyalnunk azon, hogy kire adjuk a szavazatunkat

– jellemezte az idei mezőnyt és meghallgatást Süli András, a Campus fesztivál programigazgatója, és a zsűri tagja.

Az új évad támogatottjai között található az elektronikus és hangszeres zene határán mozgó Analog Balaton duója is, amelynek egyik tagja, Zsuffa Aba szerint a mostani támogatás egy zenekarnak a tervezhetőségben, a koncentráltabb munkában segíthet. „Eddig is voltak már felvételeink, koncertjeink, de nem egy tudatosan kidolgozott stratégia mentén. A támogatásnak köszönhetően viszont egy koncertturnét már jóval könnyebben, hamarabb szervezhetünk le, és kialakíthatunk egy évre előre szóló tervet is. Egy, még nálunk is előrébb járó produkció pedig rengeteg szakmai segítséget kap ezalatt az egy év alatt.”

Így zajlott a kiválasztás

Az NKA Hangfoglaló Program Kollégiuma nyáron tette közzé felhívását, amelynek célja már hatodik éve az induló előadók támogatása. A meghirdetett határidőig 251 produkció jelentkezett. Augusztus végén, a beérkezett jelentkezéseket egy hatvantagú, zenészekből és menedzserekből álló előzsűri véleményezte, majd a Kollégiummal egyetértésben választotta ki azt a 61 előadót, akik a Dürer Kert színpadán már élőben bizonyíthattak egy négynapos meghallgatáson. Itt minden formáció harminc percet kapott a tizenöt fős szakmai zsűri előtt.

A zsűri rangsora alapján a Hangfoglaló Kollégium október 21-i ülésén idén 25 produkciónak ítélte meg a 2-2 millió forintos támogatást. Ugyanezen az ülésen született döntés az elektronikus zenei színtér induló előadói pályázatáról, amit idén először írt ki a Kollégium. A beérkezett anyagokat itt is szakmai zsűri véleményezte, az ő ajánlásuk és a Kollégium döntése alapján 2 produkció részesül 1,5-1,5 millió forintos támogatásban.