Az összetartásról és az újrakezdésről írt dalt Little G Weevil (videó)

Little G Weevil rhythm & blues dalt tett közzé pénteken. A Let It Rain című szám, amely az összetartásról, az egyenjogúságról és az újrakezdésről szól, öt kontinens digitális platformjain jelent meg.

A zenét és a szöveget egyaránt a gitáros, énekes, dalszerző Little G Weevil (Szűcs Gábor) írta, a dalban a néhai afroamerikai polgárjogi harcos, Martin Luther King Jr híres 1968. március 31-i memphisi beszédének egy részlete is hallható – közölték a szervezők. „A mostani időszak mindannyiunk számára nehéz, ugyanakkor lehetőség is arra, hogy átértékeljünk sok mindent, szerepünket a világban, az egymás iránti törődés, a jóság és szeretet fontosságát, nemtől, kortól, bőrszíntől, nemzetiségtől függetlenül" – idézte a kommüniké Little G Weevilt, aki korábban az Egyesült Államokban számos szakmai elismerést kapott. Mint fogalmazott, fogadjuk el egymást, azt, ha egy ember másképp gondolkodik, máshonnan jött, és azzal foglalkozzunk, mi mit tudunk adni a világnak. „Kaptunk egy esélyt az univerzumtól, éljünk vele!" A gitáros Dionne Bennettet kérte fel a szólista szerepére. A brit-jamaikai énekesnő több alkalommal is járt Magyarországon, legutóbb az A38 hajón szerepelt a zenekarral. A Let It Rain az első szerzemény készülő közös lemezükről, amely ősszel, Little G Weevil regényével egy időpontban jelenik meg. A dalban közreműködő zenészek: Premecz Mátyás (orgona), Pfeff Márton (basszusgitár), Borsodi László (gitár), Timár Tamás (dobok), Sóvári Tamás (trombita), Albert Zoltán (szaxofon), Fóris Rita és Andelic Jonathan (vokál). Borítókép: Little G. Weevil (Szűcs Gábor) koncertet ad a 8. Paloznaki Jazzpikniken 2019. augusztus 2-án