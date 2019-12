Cserpes Laura: Erdélyben maradt a szívem egy darabja

Az énekesnő első teljesen saját szerzeményével debütál hamarosan. A videót Erdélyben forgatták, ahová Laura időről időre visszavágyik.

Vadregényes tájak, hajmeresztő hegycsúcsok, és egy darab Cserpes Laura szívéből – ezek az összetevői az énekesnő legújabb klipjének.

A Kismadár című dalban a Folk on 45 zenekar működik közre, akik magyar népzenei elemekkel fűszerezik meg a produkciót.

„A Kismadár teljesen az én szerzeményem, a zene és a szöveg is tőlem származik, rendkívül fontos pillanat az életemben, hogy már nem csak énekesnőként, hanem szerzőként is bemutatkozhatom. A társszerzők Tóth Ádám és Farkas Izsák, a hangszerelésen Somogyvári Dániellel dolgoztunk. Az egész dalt átjárják a magyar népzenei motívumok, amelyeket a Folk on 45 zenekar, és a csapat énekesnőjének, Lilinek a hangja fűszerez” – magyarázta Laura, aki egy számára rendkívül fontos helyen, és egy annál is fontosabb dologról énekel a klipben.

„Erdélyben forgattunk: a Békás-szoros, a Gyilkos-tó, a Hargita mind-mind látható lesz, már a képeken keresztül is úgy érzem, hogy feltölt a természet ereje. Azonban nem csak a gyönyörű környezet miatt választottam ezt a helyszínt, hanem azért is, mert úgy éreztem: ez passzol igazán a dal mondanivalójához” – fogalmazott Laura, aki azt is elárulta, hogy

a Kismadár a hűségről és a hazaszeretetről szól, amelyek számára egy tőről fakadnak.

„Erdélyben a természet, és a táj lelke magában hordozza a hazaszeretet. Korábban léptem már fel itt, és mindenki szívélyesen fogadott. Nagyon meghatározó élmény volt számomra, úgy éreztem, itt hagyok a szívemből egy darabot, és ezért újra és újra visszavágyom ide. Megmagyarázhatatlan érzés ez: messze van az otthontól, az ember itt mégis úgy érzi, hogy hazatért” – tette hozzá az énekesnő, aki Benes Anita gyönyörű Folk kollekciójának darabjait is viseli a videóban.