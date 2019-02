Dobó Kata igent mondana a mesterfodrásznak

A Kölcsönlakás című film forgatása sok munkával járt, egy időre el is választotta egymástól Dobó Katát és Zsidró Tamást. A külön töltött időszakban azonban ráébredtek: hivatalosan is készek összekötni az életüket.

Lélegzetvisszafojtva várja február 12-ét Dobó Kata színész-rendező, ezen a napon lesz élete első rendezése, a Kölcsönlakás című vígjáték díszbemutatója, amelyen ott lesz a szakma krémje, barátok, ismerősök, kollégák – írja a borsonline.hu hírportál.

– Izgulok, persze. Hiszen ez a film olyan, mintha a gyerekem lenne. Nagyon szeretném, ha szeretnék, jó lenne nevetni hallani a közönséget a poénoknál – mondja Dobó Kata. – A bemutatóra természetesen elkísér Tamás (Zsidró Tamás mesterfodrász, a színésznő párja – a szerk.) és a legjobb barátnőim, akik húsz éve állnak mellettem, szóval igyekszem felvértezni magam a támogató jelenlétükkel.

Kata a nyáron megfeszített tempóban forgatta vígjátékát, 32 napon át vették fel a jeleneteket. Ebben a projektben is támogatta a kedvese, de amikor azt mondta, hogy Kata nyugodtan vágjon bele, nyilvánvalóan nem tudta, mire vállalkoznak.

– Tamás igazi társ, mellettem áll feltételek nélkül

– mondja Kata. – Számomra nagyon fontos volt, hogy támogasson ebben a helyzetben is, és bár igyekeztem nagyon részletesen elmondani neki, mivel jár egy nagyjátékfilm rendezése, szerintem erre csak akkor jött rá, amikor tényleg alig láttuk egymást – teszi hozzá nevetve a rendezőnő. – Néha szóvá is tette, hogy mennyire hiányzom. Ezúton is köszönöm neki, hogy kibírta ezt az időszakot!

Dobó Kata elárulja, hogy a külön töltött idő többek között arra volt jó, hogy három év együttlét után komolyan elgondolkodjanak azon, hogy hivatalosan is összekötik az életüket.

– Ha megkéri Tamás a kezem, biztosan igent mondok neki – mondja. – Összecsiszolódtunk, persze nem volt könnyű az út. Ő egy hosszú házasságból, gyerekekkel jött, én is gyerekkel és számos nyűggel érkeztem. Nem kis munka volt szinkronba jönnünk, de szerencsére sikerült. Most csak az a dolgunk, hogy vigyázzunk egymásra.

A forgatás ugyan átmenetileg elszakította őket egymástól, de Kata ma már úgy érzi, a film megérte az áldozatot.

– Minden reggel háromnegyed négykor keltem, öt órára mentem Fótra, a forgatás helyszínére – meséli a színésznő. – Pihenésre gondolni sem lehetett, de egy jó adag lelkesedés volt bennem, így nem esett nehezemre az sem, hogy csak elvétve tudtam hat órát egyben aludni. Ennyi a minimális alvásigényem – teszi hozzá.

A színésznő azt mondja, rengeteget tanult ez alatt az időszak alatt.

– Teherbírásból, az emberekkel való bánásmódról és saját magamról tanultam a legtöbbet. Rendezőként muszáj határozottnak lenni, egy teljes stábot kell irányítani, naponta körülbelül ötven olyan döntést meghozni, amelyek akár egyenként is befolyásolhatják a film végkimenetelét. Bár nyilván azért vágtam bele ebbe az egészbe, mert éreztem, hogy képes leszek rendezőként működni, sok újat adott nekem ez a lehetőség. És ezért rendkívül hálás vagyok.

A filmet az első kritikák dicsérték, így nem nehéz megjósolni, hogy a február 14-i bemutató iránt óriási lesz az érdeklődés. Dobó Katától a borsonline.hu azt is megkérdezte, hogy a közönség reakciója mennyiben befolyásolja majd abban, hogy újra rendezőként forgasson.

– Természetesen nagyon fontos a nézők véleménye, nagyon szeretném, ha szeretnék a filmem. Ezzel együtt a Kölcsönlakás nem valamiféle kísérlet részemről, nem a népszerűsége fogja meghatározni, hogy a jövőben rendezek-e. Persze, nyilvánvalóan jobb pozícióból indulok, de nem feltétlenül befolyásol.

Borítókép: Dobó Kata a Kölcsönlakás című film forgatásán