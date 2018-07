Hosszú Katinka ragyog a boldogságtól (fotó)

Csak mert szép volt a fal. És hátha felvidít, de lehet, hogy csak engem. És mert más a hétvégi öltözékem 😎 Just because the wall looked cool. It might bring you some joy it might not. And it’s my weekend outfit 😎

A post shared by Iron Lady (@hosszukatinka) on Jul 7, 2018 at 9:19pm PDT