Indul az Egynyári kaland harmadik évadja a Dunán

Május 26-tól, szombat esténként 19.30-tól lesz látható a Duna televízión a legújabb hat epizód.

Vida Péter, a rendezvény moderátora elmondta: május 26-tól, szombat esténként 19.30-tól lesz látható a Duna televízión az Egynyári kaland újabb hat epizódból álló harmadik évada. A sorozat a humorából nem veszített, de kicsit távolodik a Balatontól, hiszen a szereplők egy része Budapestre kerül, de kiemelt helyszínként Hévíz is megjelenik a mostani epizódokban.

A könnyed szórakozást ígérő ifjúsági sorozat vezető rendezőjeként és vezető forgatókönyvírójaként Zomborácz Virág arról beszélt, hogy amióta az első évadot követően átvette a rendezést és az írást, gyakorlatilag a sorozat tölti ki az egész életét, a munkát a szívügyének is tekinti. A forgatást követően három hónap alatt készül el az utómunka, a zenével, a vágással, a trükkökkel, miközben már elkezdi írni a következő évadot.

Beszámolt arról, hogy a mostani évadban is Akar Péterrel ketten rendezték a szériát, de ezúttal két írótárs, Bárány Márton és Szabó Borbála segítette a forgatókönyv elkészítését. A nézők látni fogják, hogy a végeredmény szempontjából is jót tettek a friss ötletek és az új látásmód.

Hozzátette azt is, hogy a Balatont kicsit „elhagyva” a dramaturgiában és a látványban is pozitív változást hozott Budapest megjelenése a sorozatban. A három nagyjátékfilm hosszúságú sorozat ezúttal a munkakeresés, a közös albérlet és a párkeresés buktatóit is megmutatja, de talán a humora, az attitűdje miatt nem csak egyetlen korosztálynak ajánlható – vélekedett Zomborácz Virág.

Papp Gábor, Hévíz polgármestere a városban zajlott forgatási munkálatokról azt mondta: az itt élők és a vendégek számára is plusz látványosságot kínált a forgatás. A sorozatban megjelenő Hévíz pedig talán abban segít, hogy a fiatalabb korosztály is jobban megismerheti a várost, a szállásokat, a gasztronómiát, a programkínálatot, alig három percre a Balatontól.

Hasonlóan vélekedett Könnyid László, a sorozat egyik fontos helyszíneként szereplő Hotel Európa Fit vezérigazgatója, aki elmondta: a profi előkészítés után zökkenőmentes volt a szálloda életében a forgatás.

A sorozat szereplői közül Király Dániel a saját karakterét úgy jellemezte, hogy a párkereséssel kapcsolatos helyzetekben elég sok humoros szituációba keveredik a konfliktusok miatt. Borsányi Dániel elmondta, hogy egy olyan szerencsétlen alakot kellett megformálnia, aki a nála is szerencsétlenebbeket próbálja jó pénzért csajozni tanítani. Piti Emőke a Király Dániel által megformált Levi életében jelenik meg fontos személyiségként, Rubóczki Márkó pedig elárulta, a szerepe olyannyira személyes ügye, hogy a forgatáson kívül is sokat foglalkozik vele. Szerednyey Béla egy rosszul elsült legénybúcsút szervez a fiának, miközben megpróbál nagyon fiatalos lenni, de ettől csak „recsegős” lesz a szerepe – jellemezte karakterét a hévízi sajtótájékoztatón.

