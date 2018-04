Kemény hónapokon van túl Andor Éva

Egy vérvétel kimutatta, hogy súlyos gyulladás van a szervezetében, amely alaposan ráijesztett a műsorvezetőre és édesanyjára.

A műsorvezető hirtelen lefogyott, és egy időre eltűnt a képernyőről is. Mint kiderült, hónapokig fájdalomcsillapítókon élt, és sokszor hőemelkedéssel járt be dolgozni. A vírusos influenzának, ami Évát ledöntötte a lábáról, komoly szövődménye lett – írja a Hot! magazin összeállítása alapján a Vasárnap Reggel.

Idén alaposan kitoltam magammal, mert a nagy rohanásban és a munkában nem figyeltem oda eléggé az egészségemre. Még C-vitamint sem szedtem, holott tisztában voltam azzal, hogy az idei tél minden eddiginél agresszívabb vírusokkal támad, több kollégám is áldozatául esett a betegségeknek. Ahelyett, hogy kifeküdtem volna a betegségemet, még két antibiotikumkúra után sem vettem elég komolyan. Örülhetek, hogy végül nem kerültem az intenzív osztályra és lélegeztetőgépre tüdőgyulladással

– mesélte Éva, aki lassan két hónapja küzd azzal, hogy végre meggyógyuljon.

Teljes ágynyugalom

Nem tagadja, hajlamos arra, hogy túlvállalja magát. Ha éppen nem a Tények szerkesztőségében vagy a stúdióban dolgozik, akkor ének- vagy németórán tanul, ügyeket intéz vagy az esti programját szervezi, ugyanis imád operába és színházba járni, utazgatni a párjával. Ezúttal azonban teljes ágynyugalomra ítélte az orvos.

Amikor az ultrahangon pajzsmirigygyulladást állapítottak meg, hirtelen világossá vált, hogy emiatt voltam képtelen hónapok óta meggyógyulni, hiszen a pajzsmirigy fontos az immunrendszer szempontjából, de ennek a gyulladásnak a következménye volt a szapora szívverésem is. Ettől kezdve csak a gyógyulásomra koncentráltam

– magyarázta a műsorvezető, aki igyekezett lelassítani: feküdt, filmet nézett és olvasott; azt mondja, rég volt része ilyen „luxusban”.

Gyereket szeretne

Éva az édesanyja tanácsára elkezdett szedni egy speciális immunerősítőt, de vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó készítményekkel is támogatja a szervezetét. Ennek köszönhetően úgy érzi, sokkal hamarabb lett jobban, és kezdi újra jól érezni magát a bőrében.

– Vírusra nincs gyógyszer. Szerencsére anyukám az alternatív gyógymódok híve, és boldogan segített rajtam. A vérképem is azt támasztja alá, hogy hála neki, a gyulladás már múlik, ám sajnos a pajzsmirigy egy kicsit komiszabb dolog: eddig túl magas volt a hormonszintem, most túl alacsony. Meg kell várni, hogy magától visszaálljon a normál értékre. Bevallom, megijedtem, hogy a betegségem miatt nem tudok majd teherbe esni, vagy legalábbis ez az ingadozás befolyásolja az esélyeimet, pedig nagyon vágyom gyerekre. És ha eddig nem is adatott meg nekem ez az öröm, biztos vagyok benne, hogy előbb-­utóbb nekem is születik gyerekem. Az orvosom megnyugtatott, hogy mivel nem arról van szó, hogy autoimmun pajzsmirigybetegségben szenvedek, nem kell aggódnom, csak a gyulladást kell leküzdeni. Ezért is szedem még jelenleg is a vitaminokat, és nem lesz még egy olyan tél, aminek ennyire felelőtlenül vágok neki – ígérte Éva.

Párizs, Berlin és Bécs

Éva imád utazni, amiről rendszeresen megoszt képeket is a közösségi oldalán. Tavaly járt Münchenben, Nizzában és – éppen ilyenkor – Párizsban is.

A kedvenc városom, Párizs mellett Berlin és Bécs is nagy szerelem lett egy ideje, de a szülővárosomat, Debrecent és Magyarország számos városát is nagyon szeretem – mondta Éva, aki egyelőre nem tudja, mikor ül repülőre legközelebb.

„Aggódom a lányomért”

Éva édesanyja régóta kacérkodik az egészségtudatos élettel, egy ideje azonban hivatásszerűen is foglalkozik is vele. A lányát a saját gyógyulása története győzte meg, de azóta másoknak is segített már.

Minden egészségi problémának megvan az oka. Ha kiürülnek a vitamin- és ásványianyag-raktárak, az előbb-utóbb betegségekhez vezet. Két éve a háziorvosom engem is figyelmeztetett, hogy magas a trigliceridszintem és a koleszterinem is. Amióta azonban az étrend-kiegészítőket szedem, kicsattanok az egészségtől. Remélem, hamarosan Évával is minden rendben lesz. Bevallom, rettenetesen aggódom érte, ő viszont nem szeret rám ijeszteni, ezért hajlamos a betegségeit elbagatellizálni, de ezúttal komoly volt a baj

– mondta Éva édesanyja, Tóth Éva.