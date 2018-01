KerekFest – Két nap a sokszínű roma kultúra jegyében

Láthatjuk többek közt Mitsourát, Másik Jánost, a Parno Grasztot és a Bohemian Betyarst, de találkozhatunk további nagyszerű roma művészekkel és ismert értelmiségiekkel is.

A KerekFest február 15-én és 16-án a magyarországi roma kisebbség izgalmas és változatos kultúráját mutatja be az A38 Hajón – nem csak roma művészek részvételével. Az idén bemutatkozó két napos monstre rendezvényen lesznek kiállítások, koncertek, de sor kerül egy konferenciára is. A két nap alatt láthatjuk többek közt Mitsourát, Másik Jánost, a Parno Grasztot és a Bohemian Betyarst, de találkozhatunk további nagyszerű roma művészekkel, és ismert roma értelmiségiekkel is.

„Az utóbbi időszakban egyre több kortárs és egyben friss művészeti performanszot láttunk roma előadóktól és együttesektől. Részben ők inspirálták a KerekFest ötletét, amely egy évről évre megújuló programsorozat lenne. Egy-egy alkalommal összegyűjtené és megmutatná az új és izgalmas roma művészeti kezdeményezéseket. A fesztivál „kortárs” jellegét azért tartjuk nagyon fontosnak, hogy megmutassuk milyen sok ponton is lehet kapcsolódni a mai sokszínű roma kultúrához”

– mondta az egyik szervező.

Mindezzel az interaktivitást elősegítve a roma és nem roma emberek között, platformot szeretnénk nyújtani a kisebbségi lét problémáinak megvitatására, valamint a megoldásokat elősegítő kezdeményezések bemutatására. Ezen első rendezvényünk egy gyöngyöspatai roma tanodának nyújt bemutatkozási lehetőséget, promóciót és a kihelyezett adománygyűjtő perselyekkel anyagi segítséget„

– mesélnek az inspirációról a KerekFest szervezői.

A fesztivál az első napon 17.00-kor nyitóbeszélgetéssel indul. Roma és nem-roma értelmiségiek (Léderer Tamás, Horváth József, Nagy Gusztáv, Bacsó Gábor, Sztojka Gábor) beszélgetnek szegregációról, felzárkózásról, iskolákról, tanulásról, és példakép-állításról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A meghívott vendégek élettörténetükön keresztül mesélik el kitörési lehetőségeiket, sikereiket és kudarcaikat.

19.00 órától a Lashe Shave együttes, 21.00-tól a szerbiai világzene legkurrensebb produkciója, a Kal, 22.00-tól az immár külföldön is jól ismert folkos-punkos-elszállós energiabomba, a Bohemian Betyars zenél.

A második nap hasonlóan különleges és színvonalas programokkal folytatja a fesztivált. 16.00 órától egy egyszeri és különleges produkció, a költő Jónás Tamás, az énekesnő Mitsourával, azaz Miczura Mónika és a legendás multiinstrumentalista-dalszerző-énekes, Másik János közös produkciója indítja a napot, mely 18.00-kor a 40 éve alakított, több generációváltással tovább élő Romano Glaszo, 20.00-kor pedig a Vojasa fellépésével folytatódik, s végül a végtelenül szellemes, és féktelenül táncba hívó Parno Graszt koncertjével ér majd a csúcsra. A fesztivál két esti fellépője 2017 decemberében közös dallal is jelentkezett.