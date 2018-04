Különleges koncerttel ünnepel a Moby Dick és Mentes Norbert

25 éve jelent meg a magyar metálzene egyik legfontosabb albuma, ráadásul az ország egyik legjobb gitárosa 50 éves. Mivel is lehetne ezt a dupla jubileumot megünnepelni, mint egy fergeteges koncerttel?

Április 21-én, szombaton egészen különleges eseménynek ad otthont a budapesti Barba Negra klub. Ugyanis kettős jubileumot ünnepelnek a hazai metálzene hívei, pont 25 éve jelent meg minden idők egyik legfontosabb albumaként számon tartott Körhinta című lemez a Moby Dick zenekartól. Sőt, az ország egyik legjobb gitárosa, a csapat zenésze, Mentes Norbert idén ünnepli 50. születésnapját.

A zenekar hatalmas bulival készül a nem mindennapi eseményre, ráadásul a hazai zenei élet számos kiválósága is fellép a koncerten.

Mások mellett olyan vendégek is szerepet kapnak, mint például Nagy Feró (Beatrice), Kalapács József (Kalapács, ex-Pokolgép, ex-Omen), Rudán Joe (Rudán Joe Band, Dinamit, ex-Pokolgép), Nyerges Attila (Ismerős Arcok), Sziva Balázs (Romantikus Erőszak), Ézsiás Péter (Historica), Barbaró Attila (Junkies), Szijártó Zsolt (Kárpátia, ex-Akela, ex-Omen), Nagy Hunor Attila (Beatrice), Vörös Gábor (ex-Omen, Piramis), Motörhand, Brazzil, ex-Moby Dick tagok és sokan mások!

A Moby Dick mellett színpadra lép a Mentes Norbert másik zenekara, a Hungarica, az este vendégzenekara pedig a Motörhand (Motörhead tribute) lesz. A Rock & Roll örök címmel egy születésnapi Mentes Norbert válogatáslemez is megjelenik a koncert előtt.

Mentes Norbert gitáros egy lapinterjúban elmondta: „az elmúlt években olyan előadókkal készítettem közös dalokat, mint Nagy Feró, Varga Miklós, Kalapács József, Rudán Joe, Nyerges Attila, Pohl Mihály, Tóth Attila, Kovács Koppány és Téglás Zoltán. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy olyan lengyel sztárokkal is szoros szakmai és baráti kapcsolat alakult ki, mint Andrzej Nowak, aki az 1979-ben megalakult TSA zenekar alapítója és vezetője, vagy Paweł Mąciwoda, aki a világhírű Scorpions basszusgitárosa, valamint a „lengyel Bruce Dickinson”, Grzegorz Kupczyk, aki a legendás lengyel metal banda, a Turbo volt énekese. Velük is nagyszerű közös dalok készültek. Többek között ezeket a közös alkotásokat gyűjtöm most össze egy válogatáslemezre, újrakeverve és remasterizálva, kiegészítve három új, eddig sosem hallott szerzeménnyel.„

Mentes Norbert beszélt a Moby Dick terveiről is. Mint fogalmazott: ”rögzítettünk néhány új dalt, amelyek közül az Okos világ című számról egy videoklip is készült„. Hozzátette: „nagyon mozgalmas hónapok előtt állunk, ha minden jól alakul, az év végére akár össze is állhat egy új Moby Dick album, ami már időszerű is, hiszen 4 éve jelent meg a Földi pokol című legutóbbi lemezünk.”