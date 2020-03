Ha megtehetnéd címmel megjelent a Budapest Bár új stúdióalbuma. A lemez dalai, régi slágerek és új szerzemények vegyesen a szerelem és a vágy témakörét járják körül, e koncepció jegyében válogatta őket egy csokorba a csapat alapítója és vezetője, Farkas Róbert.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

„Az anyagon szereplő dalok közül néhányat már jó ideje játszunk a koncertjeinken, négy énekesünk új dalt is írt a lemezre, ezek jól illeszkednek a régi számok közé, amelyeket leporoltunk, újrahangszereltünk”

– mondta Farkas Róbert, aki hegedűn és gitáron játszik a Budapest Bárban. Mellette Farkas Mihály (cimbalom, zongora), Ökrös Károly (harmonika, zongora), Farkas Richárd (bőgő) és Kisvári Ferenc (dob, ütőhangszerek) alkotja a Budapest Bár zenekarát.

A tizennégy dal közül a legrégebbi a Szerelemhez nem kell szépség (Tóth Vera énekli), amelyet Eisemann Mihály 1943-ban írt és eredetileg a Fekete Péter című operett betétdala volt Zágon István szövegével. Az ötvenes évek termése Németh Juci énekével a Szemedben ott maradt egy könnycsepp (zene: Horváth Jenő, szöveg: G. Dénes György; ezt annak idején Zsolnai Hédi vitte sikerre) és a Jaj nekem (Majláth Júlia/Gommermann István), utóbbit Hollós Ilona tette népszerűvé, akárcsak az 1961-ben íródott Valaki kell nekem is című dalt, amelyet most Mező Misi ad elő. Felkerült a lemezre a Szécsi Pál által az 1971-es Táncdalfesztiválon előadott Pillangó is, szintén Tóth Vera énekével.

A Budapest Bár tizenegy énekese közül négyen, Lovasi András (ő írta a címadó Ha megtehetnéd című számot), Szűcs Krisztián, Keleti András és Frenk saját dalt hozott az új anyagra.

„Ezeket persze a Budapest Bárra jellemző füstös kávéházi hangzásra kellett hangszerelnünk. Az új dalok esetében mindig előre megbeszéljük, milyen típusú, tempójú dal lenne jó, miről szóljon. Olykor ez annyira jól sikerül, hogy sokan azt hiszik, régi slágerekről van szó, Keleti András Edömér az idomárját például harmincas évekbeli kuplénak gondolták”

– jegyezte meg Farkas Róbert.

A már említetteken kívül Behumi Dóri, Rutkai Bori, Kiss Tibor és Kollár-Klemencz László énekel a lemezen, Ferenczi György ezúttal időpont-egyeztetési nehézségek miatt nem hallható az anyagon.

„Véletlenül alakult így, de a hozzánk két éve csatlakozott Tóth Vera viszi a prímet, ő két és fél dalban hallható, a fél a Eurythmics brit popduó nyolcvanas évekbeli világslágere, a Sweet Dreams, amelyet Kiss Tibivel duettben ad elő”

– fűzte hozzá a zenekarvezető.

Szintén nagy siker volt, de még az ötvenes években az olasz zenész, Renato Carosone Tu vuó fá l’americano című dala, amelyet a Budapest Bár átdolgozásában Behumi Dóri énekelt lemezre. Carosone annak idején éveken át együtt játszott a legendás cigány bebop gitáros-hegedűssel, Bacsik Elekkel, aki később Franciaországban és az Egyesült Államokban is ismertté vált.

A Kaláka zenekar előtt két dallal tiszteleg a Budapest Bár. A kék tűzesőt Szergej Jeszenyin orosz költő Weöres Sándor által fordított versére, az Akarsz-e játszani című dalt Kosztolányi Dezső költeményére komponálta korábban a tavaly 50 éves Kaláka, amelynek az idei március 15-i nemzeti ünnep alkalmából másodszor is Kossuth-díjat ítéltek oda.

„Nagy öröm volt számunkra, hogy a tavalyi jubileumi koncertjükön az első részben mi játszhattunk Kaláka-dalokat a Müpában”

– idézte fel a Budapest Bár vezetője.

Farkas Róbert a nemzeti ünnep alkalmából szintén elismerésben részesült, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben, a Budapest Bár március 15-re tervezett lemezbemutató koncertjét a MOMKultban azonban a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani (az új időpont június 4.), akárcsak a többi tavaszi koncertjüket.

„Bizakodunk, hogy nyáron már lesznek fellépéseink, addig otthon maradunk”

– jegyezte meg.

A Budapest Bár az 1920-30-as évekbeli, budapesti kávéházak világába visszanyúló dalok cigányzenei feldolgozásaival vált népszerűvé. Az eredetileg egyetlen lemezre születő Budapest Bár az ismert dalokat a cigányzenei alapokon, dzsessz, pop, rock, klezmer és számos más zenei műfaj elemeivel ötvözve értelmezi újra, egy új zenei irányzat, a gypsy lounge alapjait megteremtve. Az eddigi lemezek: Volume 1 (2007), Tánc (2009), Zene (2010), Hoppá! (2011), Szerdán tavasz lesz (2014), Húszezer éjszakás kaland (2014), Délutáni csókok (2014), Klezmer (2015), Ünnep (2016), 10 – Best of Budapest Bár (2017), Budapest (2017).

Borítókép: Behumi Dóra énekel a Budapest Bár koncertjén a pécsi E78-ban 2019. március 22-én. Mögötte Farkas Róbert gitáros, Farkas Mihály cimbalmos, Farkas Richárd nagybőgős és Ökrös Károly harmonikás (b-j)