Mit keres egy Verőköltő a mélygarázsban?

Június 1-jén ismét buli lesz a Müpa mélygarázsában: minden eddiginél több zenekar jelentkezett az immáron negyedik alkalommal meghirdetett Garázsband Fesztiválra, ahol ezúttal a 21 Gramm Akusztik, a Gidnim’Rém, a Peer Pressure, a Rien du Sol és a Verőköltő mutatkozhat be.

Nem volt egyszerű dolga a Garázsband szakmai zsűrijének, hiszen több mint 70 zenekar küldte be jelentkezési anyagát az április 25-én zárult pályázatra. Beck Zoli (30Y), Keleti András (colorStar), Kollár-Klemencz László (Kistehén), Leskovics Gábor Lecsó (Pál Utcai Fiúk) és Zságer Balázs (Žagar) szakmai füllel hallgatott meg minden pályaművet, és egymástól függetlenül értékelték is őket: az 5 legtöbb pontot elérő bandából pedig összeállt a negyedik Garázsband Fesztivál fellépőinek névsora – olvasható a szervezők közleményében.

A 21 Gramm Akusztik Alejandro Iñárritu kultfilmjétől ihletve kapta a nevét, és ahogy a spanyol rendező, úgy az öttagú zenekar is a lélek dolgaira keresi a választ. Az alig másfél éve alapult banda 2017-ben elnyerte a székesfehérvári Arany Dobverő díjat, de megfordultak már a Veszprémi Utcazene Fesztivál tehetségkutatóján, a Woodstock az Ugaron Talentum színpadán, a FEZEN-en is. A zenekar dalainak szövegét a 18 éves énekesnő, Ferenczy-Nagy Boglárka írja.

A Gidnim’Rém, vagyis Urbán Bence 2006-ban kezdett zenét írni, és az elmúlt években több zenekarban is megfordult különböző posztokon. Ennek köszönhetően számos hangszeren játszik, bár egyszemélyes formációja a koncertek alkalmával ötfősre duzzad, köszönhetően a muzikális barátoknak. Az első nagylemezén dolgozó Bence egyébként maga írja, hangszereli, veszi fel és keveri a dalokat – Marci című száma például felkerült a 2015-ös Mercedes-Benz Fashion Week Central Europe dallistájára is. Legújabb projektje Malakiás nevű új ukeleléje köré összpontosul.

A 2017 őszén alakult Peer Pressure nemrég rukkolt elő második, Bees című EP-jükkel, ami azt tekintve, hogy a fővárosi csapat 2018 nyarán adta első koncertjét, nem kis teljesítmény. Még ugyanezen a nyáron felvették első, négy trackből álló kislemezüket. Az indie-rock zenekar olyan inspirációk alapján írja a dalait, mint az Arctic Monkeys, a Strokes, a Red Hot Chili Peppers vagy a Nirvana, így a keményebb hangzású dalok közé melankolikusabb nóták is kerülnek. „A dalaink kétféle módon íródnak. Vagy az egyikünk hoz egy témát, dalt vagy elkezdünk jammelni és a végén összeáll valami kellemes” – mesélte az énekes-gitáros Faniszló Marcell egy interjúban.

A nagyjából négy éve alakult háromtagú Rien Du Sol stílusára leginkább az alternatív rock meghatározás illene, de különösen érzékeny, elektronikával tűzdelt zenéjüket kár lenne kategóriákba szorítani. „Természetesen mindegyikünknek megvan a maga forrása, amiből inspirálódik. De mindhárman más oldalról közelítjük meg, amit csinálunk, s valahol középen mindig találkoznak elképzeléseink” – nyilatkozták a fiúk. Első kislemezük, a We’ll See, Father idén januárban jelent meg, amelynek Martyrs (SOS) című számához a fiúk rögtön elkészítették első klipjüket is.

A Verőköltő már-már veteránnak számít a Garázsband fellépői közt, hiszen a zenekar fennállásának 8 éve alatt három nagylemezt és egy EP-t hozott össze, és május végén napvilágot lát a negyedik album, az Eltévelyedés is. A kezdeti stíluskeresést követően a klasszikus rocktrió felállást egy szintissel és egy gitárossal kiegészítve egy jóval letisztultabb hangzású, eklektikus, dallamos artrock zenekar született, akik a kemény zúzás és a lágy hangzások mesteri vegyítésével igyekeznek az „én” legmélyére merülni.

Az estét a JETLAG indítja majd be 19 órától, Molnár Tamás és Czoller Bence zenekara után pedig a nyertes bandáké a színpad, akik egy-egy önálló, 40 perces koncerttel mutatkozhatnak be. A közönség természetesen idén is szavazhat a kedvenceire, akik így értékes különdíjakhoz juthatnak: a legnépszerűbb zenekarok nyerhetnek egy napot a Müpa profi stúdiójában, egy profi fotózást, további fellépési lehetőséget és az életre szóló élmény mellett a MOJOTM felajánlásából 2db Ultimate Buzz hangfallal is gazdagabbak lehetnek.

További információk a Müpa honlapján olvashatók.

Borítókép: a JETLAG zenekar