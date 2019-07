Nagybeteg férje életéért aggódik Pécsi Ildikó

Tavalyi súlyos műtéte után combnyaktörést szenvedett a legendás válogatott focista, Szűcs Lajos. Nem elég, hogy egy évig szinte ki sem engedték a kórházból, állapota még mindig nem kielégítő.

A Kossuth-díjas művésznő és a férje, Szűcs Lajos lelkileg és fizikailag is tönkrementek a Pártos Csillával való, hosszú évek óta tartó pereskedésben. Az idős házaspár szeme előtt már csak az lebeg, hogy végre ismét békességben és egészségben telhessenek a mindennapjaik.

Idén ünnepelték az 50. házassági évfordulójukat, és még sok szép esztendőt szeretnének megélni együtt.

A színésznő egészsége sem túl jó, ám ő mégsem magáért aggódik, hanem élete párjáért, az olimpiai bajnok labdarúgóért. Lajos bácsit tavaly vastagbélrákkal operálták, ráadásul a beavatkozás után combnyaktörést is szenvedett.

„Édes jó Lajosom egy évig volt kórházban, de most is naponta viszik kezelésekre, ellenőrzik az állapotát az orvosok. Nagyon-nagyon aggódom érte, és bízom benne, hogy hamarosan teljesen felépül. Most nincs jól, ismét találtak nála valamit az orvosok. Valószínűleg újra meg kell műteni. Csak reménykedni tudok. Nekünk már csak a remény maradt és az a szeretet, amivel tartjuk egymásban a lelket, az életet” – mondta a HOT! magazinnak elcsukló hangon Pécsi Ildikó, aki napjai nagy részét most egyedül tölti az otthonában. Az jelenti számára a legnagyobb boldogságot, ha a férje hazaérkezik.

„Olyan megnyugtató a közelsége! Szeretném azt hinni, hogy még sok évünk van hátra együtt” – tette hozzá a színésznő.