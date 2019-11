New Yorkban vetítik Enyedi Ildikó felújított első filmjét (videó)

A restaurált változatot tavaly mutatta be a berlini filmfesztivál, azóta világszerte vetítik a fesztiválok.

Enyedi Ildikó teljes körűen felújított és digitalizált filmjét, a harminc évvel ezelőtt készült Az én XX. századomat november 15-étől műsorára tűzi a Kino Lorber amerikai forgalmazó és a Museum of the Moving Image.

A filmet a Filmalap által 2017-ben indított Nemzeti Digitalizálási és Filmfelújítási Program keretében újította fel a Filmlabor és Filmarchívum igazgatósága. A restaurált változatot tavaly mutatta be a berlini filmfesztivál, azóta világszerte vetítik a fesztiválok, és amerikai, japán, francia, angol és görög forgalmazók is megvásárolták moziforgalmazásra, DVD, Blu-ray kiadásra – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap pénteken.

A rendező első filmje 1989-ben megnyerte a legjobb elsőfilm Arany Kamera-díját a cannes-i filmfesztiválon.

Enyedi Ildikó alkotása két budapesti születésű lány, Dóra és Lili történetét mutatja be, akik akkor születettek, amikor az Edison által feltalált villanyvilágítást megismerte a világ. A monokróm árnyalatokkal, Máthé Tibor operatőri munkájával készült film a korai mozi varázslatát és bőségét idézi fel, megörökítve a korszak izgalmas technológiai, politikai és szexuális jelenségeit.

A New York-i Museum of the Moving Image a művészet, a történelem, a technika, a technológia és a mozgókép megjelenési formáit és összefüggéseit vizsgálja a múlt századi optikai játékoktól a legújabb digitális művészetig. Interaktív foglalkozásokat, kortárs és klasszikus filmprogramokat kínál a világ minden tájáról. Az eklektikus, valamennyi korosztályt megcélzó programba illeszkedik Enyedi Ildikó 30 éve bemutatott alkotása.

A Kino Lorber tíz restaurált magyar klasszikus film forgalmazási jogát vásárolta meg.

Enyedi Ildikó filmjét követően 2020 januárjától Szabó István három, 4K felbontásban frissen felújított alkotását, az Oscar-díjra jelölt Bizalom című filmet (1979), az Oscar-díjas Mephistót (1981) és az Oscar-jelölt Redl ezredest (1984) láthatja az amerikai közönség, elsőként a New York-i Film Forumban.

