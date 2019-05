Ők a Nagy-Szín-Pad! döntősei

A Follow the Flow, a Bluebay Foxes, valamint a Useme jutott be a tehetségmutató idei fináléjába.

A VOLT Produkció és a Petőfi Rádió Nagy-Szín-Pad! tehetségmutatójának döntőjét május 16-án, csütörtökön rendezik az Akvárium Klubban.

Lobenwein Norbert, a sorozat alapítója hétfőn reggel a Petőfi Rádióban jelentette be az idei döntősöket. A három döntős zenekar közül a közönség dönti el, melyikük jut fel a legfontosabb hazai fesztiválok nagyszínpadaira.

A Nagy-Szín-Pad! négy elődöntőjét május 8-tól 11-ig rendezték, esténként két-két zenekar adott egy-egyórás koncertet az Akvárium Klubban. A szervezők közleménye kiemelte, hogy a Nagy-Szín-Pad!, a Telekom VOLT Fesztivál és a Strand Fesztivál Facebook oldalán livestream segítségével lehetett a koncerteket nézni és hallgatni, az M2 Petőfi TV pedig 90 perces show-t épített a versenyprogramok közé.

Az elődöntők során a szakmai zsűri, a tíztagú Nagy-Szín-Pad! Crew tagjai 1-től 10-ig pontozták a produkciókat, a közönség tizenegyedik tagként voksolhatott három platformon (SMS, Instagram, www.nagyszinpad.com) az aznap fellépőkre. A szavazatok összesítése alapján dőlt el a három döntős. Hétfőn reggel újraindult a szavazás a három döntősre, egészen a finálé végéig már csak a közönség voksol.

A három döntős, a Follow the Flow, a Bluebay Foxes és a Useme mellett az idei Nagy-Szín-Pad! mezőnyében versenyzett a KosziJanka, a Nomad, a New Level Empire, a Stolen Beat és a USNK is.

A Nagy-Szín-Pad! győztese bemutatkozhat a Sziget, a Telekom VOLT Fesztivál, a Strand Fesztivál és a Campus Fesztivál nagyszínpadán, meghívást kap a Petőfi Zenei Díj 2019-es showműsorába, amelynek a Strand Fesztivál ad otthont, valamint saját, dedikált estét kap az Akvárium Klubban. Emellett minden döntős zenekar egy-egymillió forintos videóklip támogatásban részesül, egyikük vendégzenekari meghívást kap a Budapest Parkba.

Az elődöntők valamennyi résztvevője fellép a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand és a Campus Fesztiválon, valamint a MOL Nagyon Balaton eseményein.

Borítókép: a Follow The Flow zenekar tagjai 2018. november 4-én