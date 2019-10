Országos tévépremierek a TV2 Csoport kábelcsatornáin

Az egyik népszerű csatorna kódolatlanul érhető el két hétig.

Számos új tartalommal, sorozat premierekkel, filmekkel és régi nagy kedvenccel várja a képernyők elé a nézőket a LiChi TV, a Humor+ és a Kiwi TV.

A TV2 Csoport gasztro-csatornája ráadásul október 30. és november 14. között kódolatlanul érhető el minden MinDig TV néző számára.

A gasztronómia szerelmeseinek számos újdonságot hoz az idei ősz a LiChi TV-n. Két országos tévé premierrel is készül a TV2 Csoport gasztro-csatornája. November 4-én két nagy sikerű sorozat is elindul a LiChi TV-n. A Food Porn valószínűleg nem csak a műsorvezető, Michael Chernow miatt lesz a nézők kedvence, hiszen a sorozat városról városra, étteremről étteremre járva azokat a legínycsiklandóbb fogásokat mutatja be, amelyek már első pillantásra is rabul ejtik a nézőt. E mellett az Éhes tesók – csóró kaják is képernyőre kerül, ahol a YouTube sztár Fung tesók felkutatják Amerika legolcsóbb, ám annál finomabb ételeit.

A premierek mellett természetesen a régi nagy kedvenceket sem kell nélkülöznie a LiChi TV nézőinek. Az Egyszerűen Nigella és Nigella falatozója mellett Jamie Oliver szuperkajái és családi klasszikusai sem maradhatnak el, ahogy a Mindörökké Gordon vagy a Sütizseni és a Sütimester epizódjai sem. A hazai gasztro-szakemberek is sorra megmutatják konyhai trükkjeiket.

A kódolatlan hetek alatt is jönnek a Hentesek, az Adri’s Kitchen, a Konyhatündér Marton Adrival, a Lázár és Géza a retró konyhasó, a Stahl konyhája, valamint a Hal a tortán epizódjai is képernyőre kerülnek.

Az őszi kínálatban ismét filmek is helyet kaptak a LiChi TV kínálatában, október 31-én az Ízek, imák, szerelmek, november 1-én Az élet ízei, november 2-án a Bor, mámor, Provance, míg november 3-án az Ezt jól kifőztük! kerül képernyőre 21:00-tól.

A TV2 Média Csoport Kft. és az Antenna Hungária Zrt. megállapodása alapján október 30. és november 14. között a MinDig TV nézői számára kódolatlanul fogható a LiChi TV.

Számos szórakoztató tartalom várja a nézőket a TV2 Csoport humorcsatornáján, a Humor+-on is. Országos tévé premierként érkezik az Amerikai fater legújabb, XV. évada, minden hétköznap 17:20-tól. Az új évadban a sorozat főszereplőjének, Stan Smithnek legújabb kalandjait követhetik nyomon a nézők – Smith, mint a CIA fegyverszakértője és mint büszke családapa továbbra is éli mindennapjait és óvja országát a terrorizmustól a virginiai Langley Fallsban. A sorozat humoros formában közelíti meg az Amerikai Egyesült Államokban uralkodó társadalmi igazságtalanságot, és a néha túlzó patrióta, republikánus és liberális eszméket. Szintén országos tévé premier epizódokkal látható szombatonként, az esti film után, dupla dózisban a méltán népszerű BoJack Horseman. November 4-től csoportterápiára járhatunk, ahol Charlie Sheen vesz minket kezelésbe: hétköznap 17:50-től dupla részekkel érkezik a Humor+ műsorára a Nyugi, Charlie! című sorozat.

A hétvége délután az angol humor szerelmeseié, a Halló, halló!, a Waczak Szálló és a Csengetett, Mylord? vagyis a Meldrum ház megunhatatlan karakterei is beköltöznek a nappalikba.

Ezeken kívül az örök közönségkedvenc, az Egy rém rendes család továbbra is várja a nézőket hétköznap esténként 18:50-től.

A Kiwi TV is újdonságokkal várja a gyerekeket az őszi szünetben. Október 28-tól minden nap mesefilmeket láthatnak a kicsik 16 órától. Képernyőn lesz a Hókirálynő mindhárom része, a Hápogók, a Blinky Bill, a Justin, a hős lovag, a Postás Pat – A mozifilm, a Vad galamb, a Csimpilóták és a Robotok. De olyan kedvenceket is megnézhetnek hétvégenként, mint a Visszatérés Óz birodalmába, a Lorax, a Végre otthon! vagy a Mogyoró-meló 2.

A korán kelők reggel 7 órától Babar és Badou kalandjaival, majd 7:30-tól Eperke és barátaival, 8 órától pedig a Szivárvány csapat című angol animációs sorozattal indíthatják a napot.

Október 30-án szerdán országos tévépremier lesz: 18 órától egyből dupla részeket láthatnak a gyerekek a Dzsungel könyve 3. évadából. Maugli barátai – Balu, a medve, Bagira, a párduc és Ká, a kígyó – jóban-rosszban vele tartanak, és lépten-nyomon megmentik az emberkölyök életét Sír Kántól, a tigristől.

Két további újdonság is vár a kicsikre: 18:30-kor indul a Garfield és barátai, amely korábban nem volt látható a Kiwi TV-n. A másik érdekesség pedig az Agyafúrt sztorik 19.30-tól, amely szintén országos tévépremierként kerül képernyőre. Répaváros nyuszilakói közé meglepő módon egy róka érkezik. Kit kedves, kreatív, gondtalan feltaláló, aki hamar barátokra lel a környéken. A polgármester azonban vetélytársat lát Kitben, hiszen vele már két nagy feltaláló lakik a városban. A népmese kedvelői a Magyar népmesékkel is minden nap találkozhatnak a csatornán.

Borítókép: illusztráció