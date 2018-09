Ötvenéves lett a Tankcsapda frontembere, Lukács László (videó)

A zenész hiúnak tartja magát, de nem foglalkozik azzal, hogy kerek évfordulót ünnepel.

Boldog fiatal kedvesével, folyamatosan koncertezik és csak az ejtőernyőzés hiányzik az életéből, de két súlyos baleset után nem kockáztathatta a zenekar jövőjét.

Lukács Laci 12 éves volt, amikor elhatározta, hogy zenész lesz. Később megalapította a Tankcsapdát, és akkor is a végsőkig hitt benne, amikor sokan még csak legyintettek az induló formációra. Ennek lassan már harminc éve, ma pedig már telt házak előtt játszanak. A frontember pedig nemrég 50 éves lett.

„Nem különösebben hat meg ez a kerek évforduló. Bár hiú alkat vagyok, de ennek nincs köze az éveim számához, hiú voltam 20 évesen is. Kell is ahhoz, hogy kiállj az emberek elé, és megmutasd önmagad és amit képviselsz ”

– magyarázta a zenész, aki nem változtatna semmit a múlton – mint azt a Lokálnak elmondta.

„Nem bánok semmit. Igyekeztem az életemet úgy élni, hogy amit teszek, azt se másnap, se évtizedek múlva ne bánjam meg. Nyilván néhány másnaposságnál gondoltam arra, hogy előző este kevesebbet kellett volna innom. De a viccet félretéve, ha mégis volt valami a múltamban, ami valamiért nem vállalható, annak is elfogadom a következményét. Az ember felelős a tetteiért.”

– mondta Lukács, akiről sokan azt gondolják, hogy hasonlóan a külföldi rocksztárokhoz, nagykanállal falja az életet.

Nem tagadja, hogy volt erre is példa, de ma már nem így gondolkozik. Debrecenben él fiatal kedvesével és egyáltalán nem hajszolja az élvezeteket.

„Magyarország kicsi ország, nincsenek igazi sztárok. Mi sem vagyunk azok. Nem látsz minket testőrökkel. Csak a koncertturnén van velünk biztonsági személyzet, de ők sem azért, hogy bárkit is megverjenek vagy távol tartsanak tőlünk. Csupán segítenek, hogy a közös fotózkodás, dedikálás kulturált formában történjen. A magánéletemben is boldog vagyok és van párom. Ő civil, nem zenész, de nagyon sok mindenben tud nekem segíteni. Ha valaki olyan életmódot él, mint mi, akkor a partnereknek, feleségeknek tudniuk kell kezelni és viselni ezt a helyzetet. Az én páromnak ez sikerült, egymás életét kellőképpen tiszteljük és szeretjük. Igaz, hogy fiatalabb nálam. Fogalmazzunk úgy, hogy a közfelfogás szerint sokkal fiatalabb nálam. De ez egyáltalán nem okoz gondot. Ennél többet azonban nem szeretnék mesélni róla”

– mondta Lukács, aki továbbra is idealistának tartja magát. Nem ellenzi a házasságot, de csak akkor vezet majd valakit az oltár elé, ha tudja, hogy életük végéig együtt maradnak. A zenész nem is lehetne elégedettebb, csupán az ejtőernyőzés hiányzik az életéből. Sajnos korábban több balesete is volt. Először landolás közben egy teherautóval ütközött, akkor az állkapcsa tört el. Később csigolyatörést szenvedett egy rosszul sikerült érkezés után. Gerincmerevítőt kellett hordania és gyógytornával jött helyre.

„Magamat kevésbé féltettem, mint a zenekart. Meg kellett hoznom a döntést, hogy többé nem ejtőernyőzöm. Fájdalmas ez azért, mert ez egy olyan vonzódás és kötődés a levegőhöz, ami mindig hiányozni fog. Ezzel együtt mondom azt, hogy kerek és teljes az életem. A szó minden értelmében ”

– tette hozzá a zenész, akinek nem sok ideje jut pihenésre, mert március végéig folyamatosan koncerteznek a Tankcsapdával.

„Március végéig tart a B-oldal nevű turné. Ez speciális műsor, mert kifejezetten kicsi helyeken játszunk és olyan dalokat adunk elő, amiket nem szoktunk játszani a koncerteken. Nagyon szeretik a rajongók. Lukács 50 – élőben a születésnapi buliról Közzétette: Tankcsapda – 2018. február 19. Május elején viszont már az egyik legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínen, a Budapest Parkban zúzunk egy hatalmasat, akkor ünnepeljük meg a születésnapomat. Turnézunk majd külföldön is és ezzel párhuzamosan új dalokkal foglalkozunk. Egyáltalán nem fogunk unatkozni és nem érzem, hogy már félszáz éves vagyok!”

-mosolygott a zenész.

Borítókép: MTI / Mohai Balázs