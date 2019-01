Prédikátor néven tér vissza Pajor Tamás

Az énekes-dalszerző új, Patrióta című dalához készült videoklipjében Deniz, FankaDeli, Fatima, Geszti Péter, Oláh Gergő, Szikora Róbert és Wolfie (Punnany Massif) is szerepel.

„A Prédikátor egy közülünk. Örül és szenved, mint bárki más. Az igazit keresi a látszat mögött, a jót egy meghamisított, rossz világban. Keresi az utat a szívhez, ha kell, beszól, de ha kell, bátorít is. Költészetet hoz a zenébe, zenét a költészetbe és igazságvágyat mindkettőbe. Ismert formákkal vezet az ismeretlen felé, valahogy ezt szeretném én is a zene eszközeivel” – idézte Pajor Tamást, a Neurotic egykori frontemberét a Magneoton kiadó keddi közleménye.

A Patrióta című dal szövegét Pajor Tamás írta. A dal olyan neves előadókat hozott össze egy klipben, akik széles skálát fednek le stílusuk, világnézetük és életkoruk alapján. Nemcsak a videoklipben tűnnek fel, hanem néhány sor erejéig saját zeneiségüket és hangzásukat is belecsempészik a dalba. Közreműködött például Deniz, FankaDeli, Fatima, Geszti Péter, Jónás Vera, Oláh Gergő, Szikora Róbert, a Punnany Massif frontembere, Wolfie, Varga Miklós, Gesztesi Károly pedig harmonikán játszik.

„A produkció arra vállalkozik, hogy bemutassa: gondolkozhatunk bár a legkülönbözőbb módon az életről, a szülőföldünkről, de abban hasonlítunk, minden nehézség ellenére szeretünk itt élni.

A dal arra is példát kíván adni, nem kell mindenben egyetértenünk ahhoz, hogy jóban legyünk egymással. Humorral könnyebben vehetjük az akadályokat, a másik ember elismerése és szeretete 2019-ben is képes felülírni a gyűlölet hangját”

– fogalmazott az énekes-rapper.

Pajor Tamás lázadó punkból lett hívő ember, maga is lelkész, prédikátor. Zenei pályafutását a nyolcvanas évek elején kezdte a Neurotic együttesben, amely Pajor Tamás megtérésével 1987-ben bomlott fel. A zenekar történetét Xantus János Rock-Térítő című filmje mutatja be. Pajor Tamás 1988-tól az Amen együttesben folytatta, amely manapság is fellép és lemezeket jelentet meg.

