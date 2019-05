A Metallica énekesének a hangját kölcsönzi Lukács Laci

Egy életrajzi filmben az ő hangján szólal meg James Hetfield

Május 23-án kerül a mozikba Joe Berlinger Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány című filmje, melyben a Metallica énekese, James Hetfield alakítja az egyik rendőrt, a történet szerint Bob Haywardot. Az amerikai zenésznek a Tankcsapda frontembere, Lukács Laci kölcsönzi a magyar hangját. A debreceni rocker elmondta, örül a felkérésnek, mert izgalmas volt számára a feladat, és nagy tisztelője James Hetfieldnek, no és a Metallicának – írja a Haon a hammerworld.hu oldal cikke alapján.

A megtörtént eseten alapuló életrajzi filmben a Hetfield megformálta rendőr arról lett híres, hogy 1975-ben ő tartóztatta le a történelem egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosát, a film főszereplőjét, Ted Bundyt. Joe Berlinger mozidarabja arra próbál rávilágítani, hogyan kénytelen szembesülni egy fülig szerelmes nő azzal a ténnyel, hogy álmai férfija valójában egy pszichopata gyilkos.

Tavaly már összefonódott a két együttes neve, mivel a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet több mint 8 év után a Metallica, s meglepetést hoztak a közönségnek: eljátszották a Tankcsapda A legjobb méreg című számát eredeti szöveggel, magyarul.

Megtörtént események alapján

Ted Bundy 1974 és 1978 között fiatal lányokat erőszakolt és gyilkolt meg szerte az USA-ban. Több mint tízévnyi tagadás után Bundy végül is 30 nő meggyilkolását ismerte be, de az áldozatok valódi száma a mai napig rejtély. Brutalitása ellenére általában művelt és vonzó férfiként írták le, továbbá barátai és ismerősei is úgy emlékeztek rá, mint jóképű és meggyőző emberre.