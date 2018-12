Tavasztól látható a mozikban a felújított Vízipók-csodapók

A legendás rajzfilmsorozatból készült egészestés filmet digitálisan újították meg.

Az alkotás díszbemutatóját szerdán tartották Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A díszvetítést megtekintette Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatója és számos alkotó is.

„Annak idején az egész estés változatnak több mint egymillió nézője volt, és amikor megnéztem a filmet, úgy tapasztaltam, hogy nem elavult és érdemes újranézni. Annál is inkább, mert az élő víz védelméről is szól a film, és az ma is fontos, hogy odafigyeljünk a természetes vízállományunkra” – mondta el az MTI-nek Mikulás Ferenc, aki a film készítésében már a kezdetektől részt vett.

A producer felidézte, hogy a történetet 43 évvel ezelőtt a Magyar Televízió rendelte meg és a Pannónia Filmstúdióban készült el az első rész. Egy német forgalmazó úgy vélte, hogy nem lesz eladható a film a figurák miatt, de a producer felvállalta a sorozat készítését a kecskeméti stúdióban, hiszen úgy gondolta, a szereplők külsejük helyett belső tulajdonságaik révén válnak igazán szimpatikus és szerethető karakterekké.

A sorozat első évada a gyerekek mellett a felnőttek körében is nagy sikert aratott, később 45 országban vásárolták meg a forgalmazási jogokat.

Ezt követően merült fel az ötlet, hogy készüljön a sorozatból egy egész estés rajzjátékfilm is.

A film digitális felújítása több mint fél éven át tartott, kockánként távolították el az egyenetlenségeket, festékhibákat és a színeket is felfrissítették. „A felújítás után szebb lett a film, mint eredeti formájában” – emelte ki a producer. Elmondta, hogy a restauráláshoz a Nemzeti Kulturális Alap négymillió forintos, a Magyar Nemzeti Bank hatmillió forintos támogatást adott.

Böszörményi Gábor, a filmet forgalmazó Mozinet Kulturális Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a felújított mese 2019 tavaszán kerül az országos mozihálózatba, és a vetítésekhez kapcsolódva számos ismeretterjesztő előadással, valamint az élővizek világát bemutató programmal készülnek majd a víz világnapja jegyében.

