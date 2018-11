Testőrrel kell védeni Király Viktor kedvesét

Egy féltékeny rajongó miatt az énekes harcművész sofőrjét állítja Anita mellé a koncertjein.

Hírességként rengetegen szeretik az embert, de a jóindulatú rajongók mellett manapság egyre több ijesztő fan is felbukkan a celebek életében, akiknek van, hogy rögeszméjévé válik az imádott sztár. A viszonzatlan lelkesedés pedig sokszor zaklatásba, akár életveszélyes fenyegetőzésbe csap át, mint ahogy az nyáron, az Anna and the Barbies énekesnőjével, Pásztor Annával is történt, akinek egyik koncertjén késsel akart az életére törni egy szerelmes rajongója – idézi fel a Bors Online.

Mint arról a portál beszámol, a Ridikül keddi adásában a „Rajongóból zaklató”-témát fejtegették a sztárok, ahol Peller Károly is mesélt a poklok pokláról, amikor este hazaérve a kertjében elbújva fogadta őt egy beteges nő, de Király Viktor is elképesztő sztorikkal állt elő.

Évekkel ezelőtt, amikor a Király utcában lakott, rajongója a laká­sában tört rá.

A nő éjnek évadján bekopogtatott hozzá, majd az elutasítástól felbőszülve betörte Viktor kocsijának összes ablakát. De lapunknak azt is elmesélte az énekes, hogy ennél voltak sokkal dermesztőbb esetek is.

„Régebben volt egy-két ijesztő incidens, amikor például a bokorban elbújva vártak rám az utcán. Ilyenkor azért el kell gondolkodni. Vannak ugyanis veszélyek a világban, és igenis létezik és komolyan kell venni a rajongói terrort” – mondta Viktor, aki a műsorban egy friss esetet is említett: barátnőjét, Anitát nemrég megfenyegették. Az énekes ezt még nehezeb­ben viselte, mint amikor őt inzultálják.

„Egy-két ember nehezen emészti meg, hogy boldogok vagyunk és ezért kitaláltak dolgokat, hogy megnehezítsék az életünket.

Nemrég írtak Anitának, hogy nehogy eljöjjön velem egy koncertemre, mert baj lesz. Ekkor elgondolkoztunk, hogy talán jobb, ha otthon marad, de végül úgy döntöttünk, nem fogunk félelemben élni, szembenézünk bármivel, bárkivel”

– jelentette ki a Bors Online-nak határozottan Viktor, aki karrierje kezdete óta elővigyázatos. Barátnőjére viszont külön ember vigyáz.

„Szerződésben kötöttem ki mindig is, hogy a koncertjeimen a színpad mellett, és az ajtónál is legyen egy-egy biztonsági őr. Ha fenyegető üzeneteket kapok, akkor pedig odafigyelek, hogy kettővel több biztonsági ember legyen a környéken. Anita, ha velem tart, én vigyázok rá, ha színpadon vagyok, akkor pedig a magyar kick-box bajnok barátom, aki egyben a sofőröm is” – árulta el Viktor.

