Törőcsik Mari megfogadta, összeszedi magát Szentestére

Vietnamban élő nevelt fia idén sem tud csatlakozni hozzá.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Otthon karácsonyozik Törőcsik Mari – írja a Ripost alapján a Borsonline. A lap megkereste a színésznőt, aki a napokban ugyan rosszul érezte magát, Szentestére mindenképp összeszedi magát.

Köszönöm az érdeklődést, most jól vagyok, bár nem volt könnyű éjszakám az igaz… Nem éreztem jól magam, az orvost is ki kellett hívni hozzám, de reggelre már helyrejöttem, és bízom benne, hogy ez így is marad az ünnepekre – mondta bizakodva.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bár nem én készítem a karácsonyi menüt, de már érzem az ünnepi hangulatot. Minden készen áll, csak a lányom és a férje hiányzik, akik szenteste érkeznek Velembe, hogy együtt töltsük az ünnepeket. A tervek szerint huszonnegyedikén együtt díszítjük fel a fát, vacsorára pedig természetesen halászlé lesz a menü. Nekem csak az a dolgom, hogy összeszedjem magam szentestére.

Vietnamban élő nevelt fia viszont idén sem tud csatlakozni hozzájuk.

Sajnos, a fiam idén sem tud hazautazni, de telefonon beszélünk majd egymással, ahogy azt egyébként is tesszük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS