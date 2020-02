Úgy néz ki, babát vár Debreczeni Zita

View this post on Instagram

Shhh… Még ne mondjátok el nekik, mert még mi is alig hisszük el, hogy velünk is megtörténik a csoda amire évek óta várunk! ❤️🙏🏼 Az már biztos, hogy egy dologban az anyukájára hasonlít… Szeret késni… 😁😁😍🙏🏼 Köszönöm Istenem!!! ❤️ ( A témában nem szeretnénk egyelőre nyilatkozni. Nagyon köszönjük a megértést! 🙏🏻❤️) #famigliaannoni 🇭🇺+🇮🇹+🐶+🐶+👶🏻=5